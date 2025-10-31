Ngày lạnh làm ngay món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng, ăn mãi không chán

Trong những ngày trời lạnh, cả nhà quây quần bên mâm cơm thưởng thức món ăn đậm đà sẽ rất thích hợp. Nếu bạn chưa nghĩ ra món nào, có thể tham khảo cách làm món cá đặc biệt nóng hổi, ngon khó cưỡng của mẹ đảm Thanh Huệ.

Cá khô một nắng vốn đã có vị ngon ngọt tự nhiên, chỉ cần bạn biến tấu một chút với ít bột chiên giòn và thêm chút bột phô mai là đã có ngay món ăn vặt “xịn sò” cho cả nhà, đặc biệt là các em nhỏ.

Nguyên liệu làm món cá chiên giòn:

+ 300gr cá khô một nắng hoặc dùng cá tầm

+ 100gr bột chiên giòn

+ 30gr phô mai bột

+ Dầu ăn, tương cà, tương ớt

Cách làm món cá chiên giòn:

Bước 1 sơ chế cá, đem rửa nhanh cá khô một nắng bằng nước sạch rồi thấm khô. Cắt miếng vừa ăn rồi lăn đều cá qua lớp bột chiên giòn khô, phủ kín để khi chiên cá giòn hơn. Ảnh: Thanh Huệ

Bắc chảo dầu, làm nóng rồi cho cá vào chiên lửa vừa. Đến khi cá vàng ươm, giòn rụm thì vớt ra, để ráo dầu. Ảnh: Thanh Huệ

Cá mọi người nên để cho khô dầu trước khi trộn phô mai. Ảnh: Thanh Huệ

Khi cá còn nóng, rắc phô mai bột lên, lắc nhẹ cho phô mai bám đều. Ảnh: Thanh Huệ

Dọn cá ra đĩa, chấm kèm tương cà hoặc tương ớt. Cắn một miếng, lớp ngoài giòn rụm, bên trong ngọt thơm vị cá, lại thêm phô mai béo ngậy, ngon 'hết sẩy'. Ảnh: Thanh Huệ