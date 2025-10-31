Cách làm thịt ba rọi cực kỳ đơn giản mà ngon bất ngờ

Nguyên liệu:

- 600gr ba rọi rút xương

- Nước mắm

- Hạt nêm

- Đường

- Hạt tiêu

- Sả, hành tím, hành trắng, hành lá, gừng

- Rau xà lách, đậu rồng, tía tô

- Mắm nêm

Cách làm:

Thịt rửa sạch, ướp cùng nước mắm, hạt nêm, đường và hạt tiêu.

Gừng thái sợi, hành tím thái nhỏ cho vào ướp cùng thịt.

Hành tây cắt lát, sả đập dập, đem 2 loại lót dưới đáy chảo.

Xếp thịt lên trên, đậy nắp, hấp cạn không nước với lửa vừa trong 20-25 phút. Khi hấp, nước thịt và rau củ sẽ tiết ra làm thịt không bị cháy.

Thịt chín lấy ra thái miếng mỏng vừa ăn.

Cách làm mắm nêm chấm thịt: Giã nhuyễn tỏi ớt, cho mắm nêm vào, thêm đường, tỏi và quất thái lát vào là xong.

Thịt luộc ăn kèm rau sống, đậu rồng và xà lách vừa ngon ngọt, mát bổ.