Món lẩu cá thơm nức, giòn ngọt khiến người kén ăn mấy cũng mê

Nguyên liệu:

- 400gr cá thác lác

- 100gr cà rốt

- 1 miếng đậu hũ

- 150gr nấm rơm

- 200gr nấm bạch tuyết

- 300gr khổ qua

- 200gr cải xanh

- 200 rau tần ô (cải cúc)

- 1 củ hành tây

- 30gr hành tím

- 20gr tóp mỡ

- 15ml mỡ heo

- Gia vị: đường phèn, muối, nước mắm, hạt nêm, hạt tiêu

- Ngò rí (rau mùi), hành lá, thì là.

Cách làm:

- Cách làm cốt lẩu: Phi thơm hành tím với 10ml mỡ lợn, cho 20gr tóp mỡ, 30gr nước mắm, 30 gr hạt nêm, 25gr đường phèn, 2gr muối, 100ml nước lọc vào rồi đun sôi đến khi hòa tan và sệt lại.

Cốt lẩu sánh lại, có phần tóp mỡ giòn ngậy rất hấp dẫn.

- Cách làm nước lẩu: Đun sôi 2 lít nước. Cho cốt lẩu, hành tây vào đun sôi 5 phút rồi vớt ra là được nồi nước lẩu thơm ngon, đậm đà.

- Chế biến viên cá thác lác: Thái nhỏ rau ngò rí, thì là, hành lá. Trộn cùng thịt cá thác lác nạo, 1gr hạt tiêu, 2gr hạt nêm, 2gr đường, 10ml mỡ lợn.

- Trộn đều cho gia vị thấm vào cá rồi vo thành từng viên tròn vừa ăn.

Cho cà rốt, đậu hũ, nấm rơm, nấm bạch tuyết, các loại rau và chả cá thác lác vào, chờ nước sôi lại, cá thác lác nổi lên là ăn được.

Lẩu cá thác lác nóng hổi, thơm lừng, đậm vị rất hợp với thời tiết lạnh giá.