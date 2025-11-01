Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây

Sự kiện: Mưa lũ 2025
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

TP Huế - Nhiều khách quốc tế ngày 31/10 trở lại tham quan Đại nội, lăng vua sau khi nước lụt sâu tới hơn 2 m nhấn chìm Huế trong 4 ngày.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 1

8h, Đại nội Huế nằm trong Kinh thành Huế mở cửa trở lại sau khi nước lụt rút gần hết.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 2

Trước khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa đón khách, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Đại nội Huế.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 3

Mấy ngày qua, tuyến đường 23 tháng 8 trước Đại nội Huế bị ngập gần 1 m khi lũ sông Hương vượt báo động 3. Tuyến đường đã được dọn sạch bùn non để đón du khách vào tham quan.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 4

Khách quốc tế chụp hình trước Quảng trường Ngọ Môn, trước khi vào tham quan Đại nội.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 5

Do máy móc và các thiết bị hư hỏng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế phát hành vé dự phòng, du khách sẽ giao lại vé tại điểm kiểm soát trước khi vào tham quan.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 6

Nước Hồ Thái Dịch trước điện Thái Hòa vẫn đục ngầu sau khi nước lũ tràn vào.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 7

Khu vực Quảng trường Ngọ Môn vẫn còn nhiều bùn non. Nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế tập trung dọn rửa, trả lại vẻ đẹp cho di tích.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 8

Cầu Trung Đạo giữa hồ Thái Dich vẫn bị ngập. Du khách tham quan điện Thái Hòa và các di tích khác phải đi hai đường lát gạch bên cạnh.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 9

Để tránh bùn non đọng lại trên cầu, nước rút đến đâu, nhân viên di tích Huế dùng chổi quét đến đó.

Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây - 10

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế, trong ngày đầu mở cửa, đơn vị đã đón 739 lượt khách, trong đó 655 khách quốc tế.

Kinh thành Huế, phố cổ Hội An bị lũ nhấn chìm
Kinh thành Huế, phố cổ Hội An bị lũ nhấn chìm

Nước lũ dâng cao hơn 1 m, sâu nhất đến 2 m nhấn chìm hàng loạt điểm du lịch nổi tiếng ở kinh thành Huế và phố cổ Hội An, sáng 28/10.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Võ Thạnh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-31/10/2025 21:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Mưa lũ 2025 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN