Du khách tham quan trở lại Kinh thành Huế sau 4 ngày lũ bủa vây

8h, Đại nội Huế nằm trong Kinh thành Huế mở cửa trở lại sau khi nước lụt rút gần hết.

Trước khi Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế mở cửa đón khách, Phó thủ tướng Mai Văn Chính đã kiểm tra công tác khắc phục mưa lũ tại Đại nội Huế.

Mấy ngày qua, tuyến đường 23 tháng 8 trước Đại nội Huế bị ngập gần 1 m khi lũ sông Hương vượt báo động 3. Tuyến đường đã được dọn sạch bùn non để đón du khách vào tham quan.

Khách quốc tế chụp hình trước Quảng trường Ngọ Môn, trước khi vào tham quan Đại nội.

Do máy móc và các thiết bị hư hỏng, Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế phát hành vé dự phòng, du khách sẽ giao lại vé tại điểm kiểm soát trước khi vào tham quan.

Nước Hồ Thái Dịch trước điện Thái Hòa vẫn đục ngầu sau khi nước lũ tràn vào.

Khu vực Quảng trường Ngọ Môn vẫn còn nhiều bùn non. Nhân viên Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế tập trung dọn rửa, trả lại vẻ đẹp cho di tích.

Cầu Trung Đạo giữa hồ Thái Dich vẫn bị ngập. Du khách tham quan điện Thái Hòa và các di tích khác phải đi hai đường lát gạch bên cạnh.

Để tránh bùn non đọng lại trên cầu, nước rút đến đâu, nhân viên di tích Huế dùng chổi quét đến đó.

Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Huế, trong ngày đầu mở cửa, đơn vị đã đón 739 lượt khách, trong đó 655 khách quốc tế.