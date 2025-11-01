Không chỉ có Santorini, 10 hòn đảo Hy Lạp này khiến bạn ngỡ lạc vào thiên đường

1. Patmos

Patmos không chỉ là nơi Thánh Gioan viết cuốn Khải Huyền mà còn là điểm đến kín tiếng được giới thượng lưu Athens yêu thích. Hòn đảo có nhiều bãi biển đẹp, nhưng điểm nhấn là thị trấn Chora nằm trên đồi quanh tu viện Saint John từ thế kỷ XII. Hãy dạo quanh những con đường lát đá trắng và ngắm những cối xay gió đặc trưng của đảo.

2. Peloponnese

Bán đảo Peloponnese, được mệnh danh là "thiên đường biển gần thủ đô", nổi bật với phong cảnh tuyệt đẹp mang sắc của cây ô liu và đất nung. Nơi đây có những cánh rừng ô liu trải dài bất tận, đặc biệt là vùng trồng ô liu Kalamata nổi tiếng. Du khách được khuyến khích ghé thăm làng Monemvasia, một ngôi làng ẩn mình trong núi, nơi các khách sạn và quán ăn nằm nép mình trong những vách đá hùng vĩ.

3. Chios

Xa xôi và yên tĩnh, Chios là quê hương của Mastika – loại rượu làm từ cây nhựa mastic, mang hương vị đặc trưng của thông và thảo mộc. Hãy dành thời gian khám phá những ngôi làng cổ, pháo đài, và thử thay đổi bãi biển mỗi ngày. Bãi Mavra Volia là điểm nổi tiếng với sỏi đen hình thành từ núi lửa Psaronas đã tắt.

4. Corfu

Corfu có thể khiến du khách liên tưởng đến nước Ý, và quả thật nơi đây chịu ảnh hưởng sâu sắc từ thời kỳ Venice, Pháp và Anh cai trị. Bạn có thể chiêm ngưỡng những nhà thờ Byzantine, pháo đài Venice và cả đền Hy Lạp cổ. Hòn đảo có khí hậu xanh tươi, mát mẻ hơn các đảo khô cằn khác, và bãi biển Porto Timoni là nơi thể hiện trọn vẹn vẻ đẹp ấy.

5. Santorini

Với những ngôi nhà trắng bám vách đá, khung cảnh nhìn ra biển xanh, Santorini là biểu tượng của du lịch Hy Lạp. Tuy nhiên, hãy đến vào tháng 5–6 hoặc 9–10, khi vắng khách du lịch hơn, thời tiết dễ chịu và yên bình. Đừng quên ghé bãi Amoudi – nơi có bờ đá núi lửa tuyệt đẹp.

6. Paxos

Để tránh xa đám đông, hãy đến đảo Paxos – nơi có những bãi biển kỳ ảo và các hang động tuyệt đẹp. Một trong những kỳ quan nổi tiếng nhất là vòm đá Tripitos Arch, phần còn lại của một hang biển sụp đổ. Paxos chỉ cách đảo Corfu một chuyến tàu ngắn, và có ba ngôi làng duyên dáng: Gaios (thủ phủ), Lakka và Logos, với những ngôi nhà truyền thống và lối đi ven biển đầy lãng mạn.

7. Crete

Là đảo lớn nhất Hy Lạp, nơi đây có những bãi biển tuyệt đẹp, hẻm núi hùng vĩ Samaria Gorge, và vô vàn ngôi làng cổ mang dấu ấn văn hóa Hy Lạp xưa. Với diện tích rộng lớn, du khách nên chọn khám phá một khu vực nhất định, đặc biệt là thành phố Chania ở bờ tây bắc – nổi tiếng với cảng biển Venice từ thế kỷ IV và khung cảnh cổ kính bên bờ Địa Trung Hải.

8. Paros

Dù nhỏ hơn, Paros đang trở thành “ngôi sao mới” trong bản đồ du lịch Hy Lạp. Hòn đảo có bầu không khí thư giãn, nhà nghỉ boutique nhỏ xinh, và các làng Trung cổ, vườn nho, bến cảng mang nét duyên y hệt Mykonos cách đây 20 năm. Những ngôi nhà trắng xen lẫn làn nước xanh ngọc bích khiến Paros trở thành điểm dừng hoàn hảo cho du khách yêu thích sự lãng mạn. Từ đây, bạn có thể đi tàu ngắn sang đảo Antiparos.

9. Lefkada

Nếu bạn yêu cảm giác yên bình như ở Paros nhưng muốn nhiều lựa chọn hơn, hãy đến Lefkada. Đây là một hòn đảo được nối liền đất liền bằng cầu, nên rất thuận tiện di chuyển. Lefkada nổi tiếng với nước biển xanh ngọc như vùng Caribbean và bãi cát trắng mịn, hoàn toàn khác biệt với những bờ biển đá thường thấy ở Hy Lạp. Trong số đó, bãi Porto Katsiki là viên ngọc sáng nhất, với vách đá trắng dựng đứng tạo nên khung cảnh ngoạn mục.

10. Syros

Theo các chuyên gia du lịch, Syros là lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự tĩnh lặng, lãng mạn và thanh bình. Thủ phủ Ermoupolis nổi bật với những biệt thự tân cổ điển, nhà thờ cổ kính và những bãi biển thơ mộng ở phía nam và tây đảo. Dù yên tĩnh, Syros chỉ cách Mykonos một chuyến phà ngắn, nên bạn có thể dễ dàng kết hợp cả hai điểm đến trong cùng hành trình.