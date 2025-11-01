Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bưởi, việt quất giàu chất chống oxy hóa, có thể ngăn ngừa tổn thương và viêm gan, còn trái sung chứa các enzyme giúp phân hủy độc tố tự nhiên.

5 trái cây bổ gan nên ăn thường xuyên - 1

Ăn bưởi có lợi cho sức khỏe gan bằng cách phòng ngừa tổn thương và viêm. Bưởi chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên bảo vệ gan như naringenin và naringin. Chúng có thể làm giảm sự phát triển của xơ gan. Đây là tình trạng gan bị tổn thương nghiêm trọng, giai đoạn cuối của bệnh viêm gan mạn tính.

5 trái cây bổ gan nên ăn thường xuyên - 2

Trái sung giàu chất xơ và chất chống oxy hóa, phối hợp với nhau để bảo vệ gan khỏi các tổn thương. Không chỉ cung cấp chất xơ hỗ trợ tiêu hóa tốt, sung cũng chứa các enzyme giúp phân hủy độc tố, góp phần vào hoạt động giải độc gan tự nhiên.

5 trái cây bổ gan nên ăn thường xuyên - 3

Việt quất và nam việt quất rất giàu anthocyanin - chất chống oxy hóa tạo nên màu sắc đặc trưng của các loại trái mọng. Chúng cũng là thành phần trong trái cây mang lại nhiều lợi ích như cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, góp phần ức chế sự phát triển của tế bào ung thư gan.

5 trái cây bổ gan nên ăn thường xuyên - 4

Nho khô nhiều chất chống oxy hóa, nhất là resveratrol, được biết đến với tác dụng ngăn tổn thương tế bào gan. Resveratrol có thể đẩy lùi tình trạng viêm và nguy cơ tổn thương gan. Chất xơ trong nho khô còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm gánh nặng xử lý chất thải cho gan. Lợi ích kép này bảo vệ gan khỏi tác hại của chất chống oxy hóa, góp phần vào sức khỏe tổng thể của cơ quan này.

5 trái cây bổ gan nên ăn thường xuyên - 5

Chà là là một trong những loại trái cây khô tốt cho gan nhờ hàm lượng chất xơ cao, tăng cường tiêu hóa đồng thời hỗ trợ đào thải độc tố. Điều này giúp giảm bớt gánh nặng cho gan. Chà là cũng chứa các khoáng chất quan trọng như kali, cần thiết cho chức năng gan hoạt động bình thường.

25/10/2025 07:00 AM (GMT+7)
