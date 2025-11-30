Cây hồng 'khổ nhất Việt Nam' hút khách check in làng Lô Lô Chải

Từ đầu tháng 11, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú tấp nập du khách. Địa điểm được nhiều du khách tìm đến check in là một cây hồng sai trĩu quả, nằm cạnh tường rào đá và mái ngói âm dương.

Mỗi cuối tuần, du khách xếp hàng chờ chụp ảnh khiến đoạn đường này thường xuyên ùn tắc. Trước cảnh tượng đông đúc, nhiều người gọi vui đây là 'cây hồng khổ nhất thế giới'.

Cây hồng này thuộc khuôn viên của điểm lưu trú có tên SEEME, được chủ homestay - chị Linh - đem từ Hà Giang về trồng từ năm 2023. Khi trồng cây hồng, Linh chỉ đơn thuần muốn trang trí cho không gian ngôi nhà cổ thêm đẹp mà không ngờ có ngày nó lại thu hút du khách, trở thành điểm độc đáo của homestay.

'Từ những ngày đầu làm điểm lưu trú này, tôi đã ấp ủ trồng vài loại cây bản địa quen thuộc như đào, lê, mận, hồng hay phong linh để tạo dấu ấn riêng. Riêng cây hồng, tôi cố tình đặt sát hàng rào đá, bởi hình dung đến ngày những chùm quả đỏ lúc lỉu nổi bật trên nền tường rêu phong và ngôi nhà trình tường cổ kính phía sau sẽ rất đẹp’, Linh nói.

Khi biết mọi người gọi đây 'cây hồng khổ nhất Việt Nam' hay thậm chí 'khổ nhất thế giới', Linh thấy vui vì nó đã trở thành điểm nhấn không chỉ cho điểm kinh doanh của mình mà còn giúp làng du lịch Lô Lô Chải thêm hút khách.

Tuy nhiên, bên cạnh niềm vui, Linh thừa nhận sự nổi tiếng của cây hồng còn kéo theo một vài bất tiện khi cuối tuần nào con đường nhỏ trước cửa nhà cũng tấp nập, ồn ào.

'Điều này ảnh hưởng đến sự di chuyển của du khách homestay và cả khu vực xung quanh. Nhiều người chen lấn, xô đẩy để chụp ảnh hay tụ tập cười nói đến tận đêm muộn. Có người còn tự ý mở cửa vào nhà, ngồi lên hàng rào đá, trèo lên cây hay hái quả để ăn thử, gây mất an toàn và làm ảnh hưởng đến mỹ quan. Tôi mong mọi người đến chụp ảnh lưu niệm một cách trật tự và văn minh, để cây hồng vẫn cảm thấy vui vì được khổ trên phương tiện truyền thông chứ không phải chịu khổ ngoài đời thật', chủ nhân cây hồng nói với Ngôi Sao.

Lô Lô Chải nằm dưới chân cột cờ Lũng Cú, nổi tiếng với những nếp nhà trình tường mái ngói âm dương và văn hóa bản địa đặc sắc. Sức hút của điểm đến tăng vọt sau khi được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh là một trong những 'Làng du lịch tốt nhất thế giới'.

Lượng khách đổ về trải nghiệm khiến công suất phòng dịp cuối tuần luôn đạt mức tối đa. Căn homestay với cây hồng nổi tiếng có mức giá trung bình 450 - 500 nghìn đồng/người/đêm. Điểm lưu trú này chỉ có 4 phòng, sức chứa tối đa 20 người.