Không được hỗ trợ, 5 du khách tử vong tại điểm trekking nổi tiếng thế giới?

Bão tuyết xảy ra ngày 17/11, đúng thời điểm nhiều đoàn trekking đang di chuyển trên tuyến O-Circuit, đặc biệt quanh khu vực đèo John Gaảdner, thông tin từ BBC.

Gió mạnh lên tới 190km/h làm tầm nhìn giảm xuống gần bằng 0, khiến nhiều người bị hạ thân nhiệt, ngã quỵ và lạc nhau thậm chí tử vong.

Theo thông tin, bão tuyết khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có 1 phụ nữ Anh, 2 du khách Đức và 2 du khách Mexico.

Theo lời kể của nhóm hơn 50 người sống sót, tình trạng thờ ơ của nhân viên tại các điểm trú ẩn và điểm dừng trên cung trekking O-Circuit là “điều gây sốc nhất”.

Mặc dù đã yêu cầu tư vấn, nhiều nhân viên vẫn khuyến khích họ tiếp tục di chuyển lên đèo John Gardner – khu vực sau đó trở thành tâm bão tuyết.

Nạn nhân Victoria Bond

Christian Aldridge - du khách Anh đi cùng nạn nhân Victoria Bond, bức xúc kể, ngay cả khi nhóm báo rằng Bond đã mất tích, nhân viên vườn quốc gia vẫn thờ ơ. Họ thậm chí còn yêu cầu chúng tôi “tránh ra để làm thủ tục tiếp nhận khách và chuẩn bị bữa tối”, đồng thời từ chối lập đội tìm kiếm ngay lập tức.

Các đoàn khách phải tự lập nhóm đi tìm người mất tích, tự cứu người bị thương và tự đưa nhau xuống núi trong điều kiện gió giật và tuyết rơi dày đặc.

Trong hỗn loạn, nhóm của Aldridge và bạn bè tìm thấy thi thể một du khách Mexico - Julian Garcia Pimentel. Khi chưa hết bàng hoàng, họ tiếp tục tìm kiếm Victoria Bond - người đã chia nhóm đi trước nhưng không kịp thoát khỏi tâm bão.

Cuộc tìm kiếm, cứu nạn sau trận bão tuyết ở Chile

Nhiều người sống sót cung cấp thông tin, họ phải mất đến 3 ngày để thoát ra khỏi công viên mà không nhận được sự hỗ trợ sơ tán đáng kể nào, dù trong số họ có người đã bị thương và suy kiệt.

Tập đoàn Lâm nghiệp Quốc gia Chile (CONAF), đơn vị quản lý công viên, đã mở cuộc điều tra nội bộ và tạm thời đóng cửa tuyến O-Circuit để phục vụ công tác xác minh.

CONAF cho hay, trong 2 ngày xảy ra sự cố, có 51 nhân sự đang túc trực tại công viên và quy trình ứng phó đã được kích hoạt khi nhận được thông tin mất tích.

Tuy nhiên, phản hồi của du khách khác với thông tin này. Họ cho rằng vấn đề không nằm ở nỗ lực cứu hộ sau đó, mà ở việc không có cảnh báo sớm, không ngăn chặn việc leo đèo và thiếu kế hoạch hỗ trợ tại chỗ trước khi thời tiết trở nên nguy hiểm.

Hai công ty vận hành khách sạn trong công viên - Las Torres và Vertice - đều bày tỏ thương tiếc và cho biết đang phối hợp với nhà chức trách.

Tuy vậy, nhiều du khách tố rằng chính họ đã bị nhân viên của các đơn vị này trấn an vẫn có thể đi tiếp lên đèo, bất chấp dự báo thời tiết xấu.

Tuyến O Circuit là một hành trình trekking dài khoảng 126-130km quanh công viên quốc gia Torres del Paine, Patagonia (Chile)

Sau khi thoát nạn, hơn 50 du khách từ nhiều quốc gia đã cùng ký vào kiến nghị yêu cầu cải thiện triệt để hệ thống an toàn tại Torres del Paine.

Nhóm này đề xuất hàng loạt biện pháp như: tăng số lượng kiểm lâm trên tuyến O-Circuit; thiết lập kênh liên lạc khẩn cấp thống nhất trong toàn công viên; bố trí thiết bị y tế, dụng cụ chống hạ thân nhiệt và bộ cứu hộ tại mỗi điểm trú ẩn;….

Theo nhóm sống sót, nếu những biện pháp này đã được áp dụng, thảm kịch 17/11 “có thể đã được ngăn chặn”.

Vườn quốc gia Torres del Paine nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên hùng vĩ, bao gồm 3 đỉnh núi đá granit mang tính biểu tượng là Torres del Paine; các dòng sông băng, hồ nước trong vắt; thung lũng tuyệt đẹp.