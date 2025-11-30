Sắc màu 'xứ sở triệu voi' qua ống kính nhiếp ảnh gia Việt

Nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (02/12/1975 - 02/12/2025), Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé phối hợp cùng Tạp chí Heritage (thuộc Tổng Công ty Hàng không Việt Nam) khởi xướng hành trình quảng bá du lịch đặc biệt đến các tỉnh Nam và Trung Lào.

Chuyến đi có sự tham gia của đông đảo các travel blogger, nhiếp ảnh gia nổi tiếng từ Bắc chí Nam và đại diện Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Trị, đây được ghi nhận là đoàn nhiếp ảnh có số lượng thành viên tham gia đông đảo nhất trong một chuyến photo tour nước ngoài do cơ quan ngoại giao Việt Nam chủ trì phối hợp thực hiện.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé.

Các thành viên trong đoàn tham dự cuộc họp về chương trình chuyến đi.

Không đơn thuần là một chuyến tham quan, mỗi thành viên trong đoàn đều mang theo mình một sứ mệnh: dùng lăng kính nghệ thuật để khám phá và lan tỏa vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, lịch sử của miền Nam và Trung Lào đến với công chúng Việt Nam và quốc tế.

Chùa Phou Salao tại thành phố Paksé, Lào.

Tượng Phật lớn tại chùa Phou Salao trên đồi cao, nơi phóng tầm mắt bao trọn vẻ đẹp của dòng Mekong và thành phố Paksé.

Điểm dừng chân trọng tâm của hành trình là tỉnh Champasak và Khammouan – hai địa danh đang lưu giữ những báu vật vô giá của thiên nhiên và lịch sử Lào. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Paksé, Sở Du lịch tỉnh Champasak và Khammuoan đã đón tiếp đoàn hết sức trọng thị và chu đáo.

Tại tỉnh Champasak, đoàn nhiếp ảnh gia đã có dịp chiêm ngưỡng quần thể đền Wat Phou, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận.

Quần thể đền Wat Phou, Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận.

Rời xa vẻ trầm mặc của đền đài, ống kính của các nghệ sĩ lại được dịp "no nê" trước sự hùng vĩ của cao nguyên Bolaven, nơi những thác nước trứ danh như Tad Fane hay Tad Gneuang đổ xuống từ độ cao hàng trăm mét, tung bọt trắng xóa giữa đại ngàn xanh thẳm. Hệ sinh thái rừng nguyên sinh liền mạch với địa hình karst độc đáo tại đây đã mang đến những góc máy mãn nhãn, lột tả được sự hoang sơ và kỳ vĩ mà thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho vùng đất này.

Cao nguyên Bolaven hùng vĩ.

Những thác nước tung bọt trắng xóa tại chốn rừng thẳm.

Trải nghiệm cảm giác "uống trà đàm đạo" giữa không trung.

Tại tỉnh Khammouan, đoàn đã đến thăm Vườn quốc gia Hin Nam Nô. Đây là khu vực có ý nghĩa địa lý và ngoại giao đặc biệt khi cùng với Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam tạo thành Di sản thế giới Liên biên giới đầu tiên trong khu vực. Sự kết nối của thiên nhiên cũng chính là biểu tượng đẹp đẽ cho sự gắn kết không biên giới giữa hai quốc gia láng giềng.

Đoàn chụp ảnh lưu niệm tại cổng chào Vườn quốc gia Hin Nam Nô.

Được biết, đây là lần thứ hai một chuyến photo tour quy mô lớn đến Lào được tổ chức (lần đầu vào năm 2018), nhưng là lần đầu tiên mang đậm dấu ấn ngoại giao nhà nước. Sự kiện mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực văn hóa, ngoại giao và du lịch giữa hai quốc gia Việt Nam và Lào.

Thông qua góc nhìn của các nhiếp ảnh gia Việt Nam, vẻ đẹp của Lào không chỉ dừng lại ở cảnh sắc, mà còn hiện lên qua sự bình yên trong từng nếp sống. Những tác phẩm ra đời từ chuyến đi này sẽ là cầu nối, đưa du khách Việt đến gần hơn với người anh em Lào, góp phần thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước bạn.