Nhà thờ hơn 500 tuổi nơi C.Ronaldo sắp làm đám cưới

Theo Jornal da Madeira, cặp sao sẽ làm đám cưới tại quê nhà của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha - đảo Madeira, sau khi kết thúc World Cup 2026. Lễ cưới dự kiến diễn ra tại Nhà thờ Funchal, sau đó tổ chức tiệc chiêu đãi tại một khách sạn trên đảo.

Nhà thờ Funchal nổi bật với phong cách Gothic và Romanesque.

Nhà thờ Funchal mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo, khi chỉ cách bệnh viện nơi anh chào đời khoảng 2,4 km và cách sân tập ngày bé của anh khoảng 5 km (CLB Nacional da Madeira).

Đây là địa điểm tôn giáo lâu đời nhất tại quê hương Ronaldo, được xây dựng dưới thời vua Dom Manuel, khánh thành vào năm 1514. Nhà thờ được công nhận là di tích quốc gia vào năm 1910, hiện là một trong những điểm thu hút du khách khi đến đảo Madeira. Nhà thờ mở cửa miễn phí cho khách tham quan hàng ngày.

Thánh đường nhà thờ Funchal có kiến trúc mái vòm, trần nhà làm từ gỗ tuyết tùng trên đảo.

Khu vực trung tâm trang trí nhiều đồ gỗ dát vàng, các tác phẩm điêu khắc và tranh sơn dầu.

Theo Earth Trekkers, nhà thờ được xây dựng bằng đá bazan, trát vữa trắng. Kiến trúc nhà thờ là sự pha trộn giữa phong cách Romanesque và Gothic. Trần nhà là một trong những điểm nổi bật nhất của công trình này, được trang trí với các họa tiết hình học và động vật, chạm khắc từ cây bách xù và tuyết tùng, khảm ngà voi.

Nhà thờ Funchal hiện nơi lưu giữ nhiều bức tranh cổ, tác phẩm điêu khắc, kiệt tác kim hoàn có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa của đảo Madeira, Bồ Đào Nha.

Madeira được mệnh danh là hòn ngọc Đại Tây Dương, bao gồm 4 hòn đảo với thủ phủ là Funchal. Nơi đây cũng nổi tiếng với tên gọi "quê hương của Ronaldo". Madeira thu hút du khách bởi phong cảnh đẹp, những bãi biển trong xanh, vách đá Cabo Girão cao nhất châu Âu hay các hồ bơi được hình thành từ dung nham đã đông nguội. Bên cạnh đó, những điểm đến liên quan đến Cristiano Ronaldo như bảo tàng CR7, tượng đồng Ronaldo... cũng góp phần khiến đảo Madeira thêm nổi tiếng trên bản đồ du lịch thế giới.

Cristiano Ronaldo sinh năm 1985, thi đấu chuyên nghiệp từ năm 2002. Siêu sao 40 tuổi có bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ, gồm năm Quả Bóng Vàng, bốn Giày Vàng châu Âu, năm Champions League, ba Ngoại hạng Anh, hai La Liga, hai Serie A, kỷ lục ghi 954 bàn sự nghiệp và 143 bàn quốc tế. Anh hiện là cầu thủ hưởng lương cao nhất thế giới.

Ronaldo và con trai trong một lần về thăm quê nhà Madeira.

Georgina sinh năm 1994 tại Buenos Aires, thủ đô Argentina, có cha là người Argentina và mẹ là người Tây Ban Nha. Ronaldo và vợ tương lai gặp nhau lần đầu tiên năm 2016 tại một cửa hàng thời trang ở Madrid, nơi Georgina làm việc. Cặp sao hiện có hai con gái chung Martina 7 tuổi và Bella Esmeralda 3 tuổi. Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng là cha của Cristiano Jr 15 tuổi, và cặp song sinh Mateo Ronaldo và Eva Maria 8 tuổi. Hồi tháng 8, Georgina Rodríguez được Cristiano Ronaldo cầu hôn sau 8 năm bên nhau.