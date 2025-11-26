Đừng chỉ ăn quả, lá loại cây này quý như "nhân sâm người nghèo", ở quê mọc đầy bờ rào

Quả mướp không những là thực phẩm bổ dưỡng trong những ngày hè, mà các bộ phận khác của cây mướp còn được dùng để chữa nhiều bệnh.

Mướp thuộc nhóm thực vật bầu bí, là loại thực phẩm được tiêu thụ nhiều vào mùa hè. Bên cạnh sử dụng như một loại rau, người ta còn tận dụng xơ mướp già để làm búi cọ rửa.

Không chỉ quả, hoa thì lá mướp ăn đều có công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Ảnh minh họa.

Đặc biệt trong y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng mướp vị ngọt, tính mát, chủ yếu tác dụng thanh nhiệt hóa đờm.

Theo Everyday Health, quả mướp rất giàu vitamin, khoáng chất như Vitamin A, Vitamin C, Vitamin K, Vitamin B6, Kali, Magie, Photpho. Bên cạnh đó, mướp tươi có chứa 94% nước và 2,8% chất xơ.

Mướp là một loại quả đem lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. Ngoài quả mướp ra, một số bộ phận khác trên cây mướp như lá mướp cũng có tác dụng chữa bệnh.

Đây là loại cây này quá đỗi quen thuộc với người Việt Nam. Cây mướp là một loài dây leo. Thân có góc cạnh, màu lục nhạt. Lá to, đường kính từ 15-25 cm. Phiến lá chia thùy hình 3 cạnh hay hình mác. Mép lá có răng cưa. Cuống lá dài 10 - 12 cm. Mặt lá ráp, tua cuốn phân nhánh. Hoa màu vàng. Hoa đực mọc thành chùm, hoa cái mọc đơn độc. Quả hình thoi hoặc hình trụ.

Món ngon từ lá mướp. Ảnh minh họa.

Lá mướp trị mụn nhọt, lở loét ngoài da

Lấy vài lá mướp rửa sạch, giã nát rồi đắp lên vùng da bị mụn nhọt, tổn thương để tiêu viêm, giảm sưng, nhanh lành vết thương.

Chữa mụn nhọt sưng tấy

Lá mướp, hành liền cả rễ, lá hẹ - lượng bằng nhau; cùng cho vào cối đá giã nhuyễn, hòa thêm chút rượu trắng, vắt nước uống.

Trị viêm xoang

Lá mướp đã phơi khô đem bỏ vào nồi rang cho mướp teo lại và đem nghiền thành bột mịn. Mỗi lần uống 6g, ngày một lần vào buổi sáng khi vừa ngủ dậy, lúc chưa ăn gì. Kiên trì thực hiện trong 8 ngày, chứng viêm xoang sẽ biến mất.

Làm đẹp da

Lá mướp có tác dụng thanh nhiệt, tiêu viêm nên rất có tác dụng trong việc điều trị mụn nhọt. Chỉ cần lấy và lá mướp rửa sạch, giã nát, chắt lấy nước rồi dùng nước này bôi lên da, sẽ giúp mụn trứng cá nhanh biến mất, làm mờ dần các sắc tố trên da, giúp da mềm mịn, trắng sáng hơn.

Lá mướp trị viêm họng

Cách làm rất đơn giản, bạn chỉ cần lấy một vài lá mướp rửa sạch, đem giã nhỏ rồi thêm ít muối hạt và nước vào. Sau đó đem chắt bỏ phần bã để lấy phần nước, dùng nước cốt này để uống hoặc ngậm mỗi lần một ít, ngày 3-4 lần, giúp trị ho, ho có đờm, viêm họng, theo Lao Động.