Món ngon bổ dưỡng từ dạ dày heo, trời lạnh càng ăn càng "nghiện"

Nguyên liệu:

- Dạ dày: 1 chiếc

- Tiêu xanh: 4 nhánh

- Hành, tỏi khô

- Dầu hào, nước dừa, hạt nêm, bột ngọt

Cách làm:

- Rửa sạch dạ dày với quất và bột mì.

- Đun sôi một nồi nước thêm vài lát gừng. Luộc qua rồi vớt ra ngâm luôn vào âu nước đá.

- Lọc bỏ phần mỡ thừa, thái miếng vừa ăn.

- Phi thơm hành, tỏi, tiêu xanh, cho dạ dày vào xào to lửa.

- Nêm các gia vị cho vừa miệng rồi xào thêm khoảng 3-5 phút.

- Trút nước dừa ngập dạ dày. Đậy vung, om lửa vừa khoảng 45 phút hoặc hơn. Dạ dày chín mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn ngon, hấp dẫn.