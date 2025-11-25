Món ngon bổ dưỡng từ dạ dày heo, trời lạnh càng ăn càng "nghiện"
Dạ dày hầm tiêu xanh giòn ngon, hấp dẫn, đặc biệt phù hợp trong thời tiết lạnh giá của mùa đông.
Nguyên liệu:
- Dạ dày: 1 chiếc
- Tiêu xanh: 4 nhánh
- Hành, tỏi khô
- Dầu hào, nước dừa, hạt nêm, bột ngọt
Cách làm:
- Rửa sạch dạ dày với quất và bột mì.
- Đun sôi một nồi nước thêm vài lát gừng. Luộc qua rồi vớt ra ngâm luôn vào âu nước đá.
- Lọc bỏ phần mỡ thừa, thái miếng vừa ăn.
- Phi thơm hành, tỏi, tiêu xanh, cho dạ dày vào xào to lửa.
- Nêm các gia vị cho vừa miệng rồi xào thêm khoảng 3-5 phút.
- Trút nước dừa ngập dạ dày. Đậy vung, om lửa vừa khoảng 45 phút hoặc hơn. Dạ dày chín mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn ngon, hấp dẫn.
Dạ dày heo hầm thuốc bắc có cách làm cực đơn giản, vừa giòn vừa mềm, vị thơm ngọt hấp dẫn.
