Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Món ngon bổ dưỡng từ dạ dày heo, trời lạnh càng ăn càng "nghiện"

Sự kiện: Món ngon từ lòng heo
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Dạ dày hầm tiêu xanh giòn ngon, hấp dẫn, đặc biệt phù hợp trong thời tiết lạnh giá của mùa đông.

Món ngon bổ dưỡng từ dạ dày heo, trời lạnh càng ăn càng "nghiện" - 1

Nguyên liệu:

- Dạ dày: 1 chiếc

- Tiêu xanh: 4 nhánh

- Hành, tỏi khô

- Dầu hào, nước dừa, hạt nêm, bột ngọt

Cách làm:

Món ngon bổ dưỡng từ dạ dày heo, trời lạnh càng ăn càng "nghiện" - 2

- Rửa sạch dạ dày với quất và bột mì.

- Đun sôi một nồi nước thêm vài lát gừng. Luộc qua rồi vớt ra ngâm luôn vào âu nước đá.

Món ngon bổ dưỡng từ dạ dày heo, trời lạnh càng ăn càng "nghiện" - 3

- Lọc bỏ phần mỡ thừa, thái miếng vừa ăn.

- Phi thơm hành, tỏi, tiêu xanh, cho dạ dày vào xào to lửa.

- Nêm các gia vị cho vừa miệng rồi xào thêm khoảng 3-5 phút.

Món ngon bổ dưỡng từ dạ dày heo, trời lạnh càng ăn càng "nghiện" - 4

- Trút nước dừa ngập dạ dày. Đậy vung, om lửa vừa khoảng 45 phút hoặc hơn. Dạ dày chín mềm nhưng vẫn giữ được độ giòn ngon, hấp dẫn.

Dạ dày heo làm món này vừa ngon vừa bổ, ai cũng mê
Dạ dày heo làm món này vừa ngon vừa bổ, ai cũng mê

Dạ dày heo hầm thuốc bắc có cách làm cực đơn giản, vừa giòn vừa mềm, vị thơm ngọt hấp dẫn.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Trang Lê ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-25/11/2025 18:04 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ lòng heo Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN