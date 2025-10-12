Món bún đặc sản Đà Nẵng ai ăn cũng "nghiện", tự làm không hề khó

Nguyên liệu và cách làm:

Ba chỉ giòn bì:

Ba chỉ rửa sạch, đem hấp khoảng 15 phút. Thịt hấp xong dùng tăm xăm phần bì thật đều, sau đó khứa hình caro. Lưu ý không khứa quá sâu, tiếp tục ngâm phần bì vào dấm gạo khoảng 10 phút sau đó lau thật khô.

Phủ lên trên mặt bì 1 lớp muối, nướng 170 độ C trong 30 phút.

Gỡ bỏ sạch phần muối đi rồi cho lại vào lò nướng 220 độ C 20 phút, lúc này bì nổ giòn đều, để lâu vẫn giữ được độ giòn hấp dẫn.

Thái miếng vừa ăn.

Chả bò:

- Giò bò sống :500gr

- Tỏi băm: 1 củ

- Tiêu đen, ớt xiêm

- Nước mắm: 2 thìa canh

- Hạt nêm: 1 thìa cà phê

- Trộn đều các nguyên liệu, gói trong lá chuối.

Hấp khoảng 30 phút là chín vừa ngon.

Mắm nêm:

- Nước lọc: 50gr

- Mắm nêm: 250gr

- Đường: nêm nếm tùy khẩu vị

- Dứa: 1/3 quả băm nhuyễn

- Ớt tỏi băm nhuyễn

Phi thơm hành củ. Cho tất cả nguyên liệu vào đun sôi là xong.

Bún mắm ăn kèm rau sống, mít non hấp, dưa leo, đậu phộng rang, tương ớt rất ngon!