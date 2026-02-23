Cảnh sắc ba miền đất nước nhìn từ trên cao

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Cảnh sắc ba miền như dải lụa nối liền núi rừng và biển cả. Miền Bắc mướt xanh ruộng bậc thang và những thung lũng phủ sương; miền Trung với dải bờ biển cong mềm, phố cổ vàng ươm nắng; miền Nam trải rộng những cánh đồng và sông nước miệt vườn.

Bắc Sơn là một thung lũng nổi tiếng thuộc tỉnh Lạng Sơn, cách Hà Nội khoảng 160km. Nơi đây được biết đến với cảnh quan núi đá vôi bao quanh cánh đồng lúa rộng lớn, một trong những thung lũng đẹp nhất vùng Đông Bắc.

Mù Cang Chải (Lào Cai), cách Hà Nội khoảng 300km. Đây là một trong những điểm ngắm ruộng bậc thang đẹp nhất Việt Nam.

Vĩnh Yên, Phú Thọ

Vào mùa gặt (thường tháng 5-6 và tháng 9-10), nhiều tuyến đường ở khu vực ven đô và làng xã quanh Vĩnh Yên (Phú Thọ) xuất hiện hình ảnh người dân trải bạt, phơi thóc ngay trên mặt đường bê tông hoặc nhựa. Đây là nét sinh hoạt nông nghiệp khá quen thuộc ở các vùng trung du Bắc Bộ.

Phố Cáo (Tuyên Quang) là một điểm du lịch cộng đồng đặc trưng của vùng cao nguyên đá phía Bắc, nổi bật bởi kiến trúc nhà trình tường của người Mông, cảnh quan đá tai mèo và mùa hoa rực rỡ vào dịp xuân.

Biển Sa Kỳ ở tỉnh Quảng Ngãi, là vùng biển còn khá nguyên sơ, gắn liền với cảng Sa Kỳ – cửa ngõ ra đảo Lý Sơn.

Hội An là một trong những đô thị cổ đẹp và nổi tiếng nhất Việt Nam, cách trung tâm Đà Nẵng khoảng 30km về phía Nam. Nơi đây được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới năm 1999 nhờ giá trị kiến trúc và lịch sử đặc sắc.

Biển Nhơn Hải nằm tại làng chài Nhơn Hải, một cộng đồng ven biển, nằm trên bán đảo phía Đông của phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Cánh đồng Tà Pạ là một trong những cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng và đẹp nhất ở huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang, Việt Nam, đặc biệt hấp dẫn trong mùa lúa chín mỗi năm. Đây là điểm đến thiên nhiên – văn hoá rất được du khách yêu thích khi khám phá vùng đất Miền Tây Nam Bộ.

