Du khách mê trải nghiệm ăn ong giữa rừng Cà Mau

Những ngày Tết Nguyên đán, đông đảo du khách tìm về Khu du lịch sinh thái Sông Trẹm (tỉnh Cà Mau) để tham quan, vui chơi và trải nghiệm đời sống miệt rừng đặc trưng của vùng đất cực Nam Tổ quốc.

Đến đây, du khách sẽ được cùng người dân đi đặt trúm lươn, câu cá đồng và thưởng thức các món ăn đặc sản dưới tán rừng U Minh Hạ huyền thoại.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chuyến đi sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa một lần tận mắt xem lấy mật ong và nếm thử bắp mật ngọt lịm ngay giữa rừng.

Sau khi chở khách len lỏi qua các con rạch bằng vỏ lãi để khám phá rừng tràm, ông Trương Văn Bảnh (46 tuổi, ngụ xã Nguyễn Phích) hướng dẫn du khách đứng vào vị trí an toàn, đội mũ lưới bảo hộ rồi trực tiếp biểu diễn kỹ thuật lấy mật ong rừng.

Trước những tổ ong dài hơn 1 m treo lơ lửng trên cao, ông Bảnh dùng khói thổi mạnh vào tổ. Chỉ ít giây sau, hàng ngàn con ong bay ra bảo vệ “lãnh địa” với tiếng vo ve vang cả một góc rừng.

“Đàn ong bay ra ngoài để lộ phần bắp mật vàng óng ánh nên tôi chỉ cần lấy con dao nhỏ cắt mật bỏ vào thùng. Với hàng chục năm gắn bó với nghề nên chỉ cần vài phút đã lấy xong một tổ ong”, ông Bảnh chia sẻ.

Đứng quan sát trong cảm giác vừa hồi hộp vừa thích thú, chị Nguyễn Ngọc Vân (tới từ Hà Nội) cho biết, vợ chồng chị đã đi du lịch nhiều nơi trong và ngoài nước nhưng đây lần đầu đến Cà Mau.

“Tôi ấn tượng vì Cà Mau không chỉ có cảnh quan thiên nhiên đẹp, bà con nơi đây cũng rất dễ thương và mến khách. Khi về Hà Nội hay quê chồng ở Hà Lan, tôi sẽ giới thiệu với bạn bè hãy đến Cà Mau trải nghiệm ăn ong và thưởng thức mật giữa rừng vì nó rất tuyệt”, chị Vân nói và cho biết sẽ mua mật ong rừng về làm quà.

Trước đó, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận Nghề gác kèo ong là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Bên cạnh đó, mật ong rừng U Minh cũng được Hội đồng xác lập kỷ lục Việt Nam công nhận tốp 100 đặc sản quà tặng Việt Nam.