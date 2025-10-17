5 món ăn cực ngon lại rất dễ làm, ai cũng có thể nấu được

1. Cà tím hấp tỏi

Nguyên liệu: 3 quả cà tím, 1 củ tỏi, 1 quả ớt chuông, rau mùi, hành lá.

Gia vị: muối, 2 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, dầu ăn.

Cách làm:

- Rửa sạch cà, cắt bỏ cuống rồi cho vào xửng hấp. Đậy nắp, hấp khoảng 15–20 phút cho đến khi cà mềm.

- Trong lúc hấp, chuẩn bị tỏi băm, ớt chuông thái nhỏ, hành lá và rau mùi để trang trí sau cùng.

- Cho dầu ăn vào chảo, đun nóng khoảng 70%, cho một nửa lượng tỏi vào phi vàng thơm. Thêm nước tương, muối, dầu hào vào đảo đều cho đến khi nước sốt hơi sệt. Tiếp đó cho ớt chuông đỏ và phần tỏi còn lại vào, đảo nhanh tay khoảng 30 giây rồi tắt bếp. Hỗn hợp này chính là nước sốt tỏi cay thơm đậm đà để rưới lên cà tím.

- Cà tím hấp chín, để nguội bớt, dùng đũa tách đôi dọc quả cà để tạo khoảng trống cho nước sốt ngấm đều.

- Rưới đều nước sốt tỏi lên cà tím, rồi rắc hành lá và rau mùi lên trên. Món ăn hoàn thành có màu sắc bắt mắt, mùi thơm nồng hấp dẫn, vị mặn ngọt vừa miệng, béo nhẹ và thanh mát.

2. Thịt heo xào bông hẹ

Nguyên liệu: 1 bó hoa hẹ, 200g thịt thăn heo, 1 thìa bột bắp, 1 quả trứng cút (hoặc lòng trắng 1 quả trứng gà)

Gia vị: Muối, nước tương, dầu ăn, 2 thìa nước hành gừng (có thể pha bằng cách giã nhuyễn hành và gừng rồi thêm ít nước lọc).

Cách làm:

- Rửa thật sạch, bỏ phần hoa hẹ trên ngọn, sau đó cắt khúc dài 3-4cm, để ráo nước.

- Thái thịt thăn heo ngược chiều thớ, thành sợi nhỏ, đều.

- Cho thịt đã thái vào tô, thêm 2 thìa nước hành gừng, khuấy hoặc trộn đều theo một chiều cho đến khi thịt hút hết nước. Tiếp tục cho 1 thìa nước tương và chút muối, trộn đều cho ngấm.

- Sau đó đập 1 quả trứng cút hoặc thêm 1 lòng trắng trứng gà, đảo đều để trứng bao phủ bề mặt thịt, giúp thịt mềm và bóng hơn.

- Thêm 1 thìa cà phê bột bắp, trộn nhẹ tay để tạo lớp bột mỏng quanh miếng thịt. Cuối cùng, rưới thêm 2 thìa dầu ăn, đảo đều để tạo lớp dầu mỏng giúp khóa ẩm, giữ cho thịt mềm và không khô khi xào.

- Bắc chảo, phi thơm hành và gừng, đổ phần thịt đã ướp vào, đảo nhanh tay cho thịt tơi đều, giúp từng sợi thịt thấm đều dầu đỏ hoặc mùi gừng thơm. Khi thịt đã chín khoảng 70–80%, cho toàn bộ hẹ vào chảo, bật lửa lớn, xào nhanh tay trong 1–2 phút.

- Khi thấy hẹ chuyển sang màu xanh đậm, hơi mềm nhưng vẫn giòn, nêm nếm lại với một chút muối cho vừa miệng. Đảo nhanh tay thêm vài giây rồi tắt bếp, bày ra đĩa.

3. Đậu hũ Tứ Xuyên

Nguyên liệu: 1 miếng đậu hũ non, 50g thịt bằm, 1 thìa tương Đậu Bản Tứ Xuyên, 1 thìa nước tương, 1 thìa cà phê bột bắp, 1 thìa dầu ăn, gừng băm, hành lá cắt nhỏ, muối, đường, 150ml nước lọc.

Cách làm:

- Cắt đậu hũ non thành khối vuông nhỏ khoảng 1,5 cm, nhẹ tay để tránh nát. Cho đậu hũ vào chậu nước sạch, ngâm 10 phút để loại bỏ mùi đậu sống còn sót lại.

- Thịt bằm (bò hoặc heo) băm thật nhuyễn, gừng băm nhỏ, hành lá cắt nhỏ để rắc trang trí.

- Pha hỗn hợp nước sốt: Cho 1 thìa nước tương, 150ml nước, chút muối, 1/4 thìa cà phê đường, 1 thìa cà phê bắp vào chén, khuấy đều đến khi tan hoàn toàn.

- Làm nóng chảo, cho dầu ăn vào. Khi dầu nóng, cho gừng băm vào phi thơm, sau đó cho 1 thìa tương Đậu Bản Tứ Xuyên vào xào lửa nhỏ, đến khi ra màu đỏ tươi và dậy mùi thơm đặc trưng. Tiếp theo, cho thịt bằm vào xào tơi, đảo đều cho đến khi thịt chuyển màu và tơi mịn.

- Dùng muôi hoặc rây vớt nhẹ đậu hũ ra, để ráo rồi cho vào chảo. Không đảo mạnh tay để tránh làm vỡ đậu. Rưới một nửa lượng nước sốt đã pha vào, sao cho nước xâm xấp mặt đậu. Đậy nắp, nấu nhỏ lửa trong 2–3 phút để đậu hũ ngấm vị. Trong quá trình nấu, có thể lắc nhẹ chảo để nước sốt thấm đều mà không làm nát đậu.

- Mở nắp, khuấy lại phần nước sốt còn lại, rưới vào chảo chia làm 2 lần. Thêm 1 thìa cà phê dầu tiêu, lắc nhẹ chảo cho đều. Đun lửa nhỏ đến khi nước sốt sệt lại, bóng và phủ đều lên từng viên đậu hũ. Lúc này, rắc một ít bột tiêu Tứ Xuyên (hoặc tiêu xay) để tăng vị cay tê đặc trưng.

- Múc đậu hũ ra đĩa sâu lòng, rắc hành lá lên trên để món ăn thêm sắc xanh và hương thơm.

4. Trứng bắc thảo trộn ớt xanh

Nguyên liệu: 4-5 quả trứng vịt bắc thảo, 3-4 quả ớt ngọt, dầu ăn, muối, nước tương, giấm.

Cách làm:

- Đặt trứng bắc thảo sống vào nồi, đổ nước lạnh ngập mặt trứng, bật lửa vừa. Khi nước sôi, tính thời gian luộc khoảng 8 phút. Sau khi luộc xong, vớt ra ngâm vào nước lạnh cho nguội hẳn.

- Ớt ngọt rửa sạch, để ráo, cắt bỏ cuống và bỏ hạt (nếu không thích cay), rồi thái sợi dài và đều nhau.

- Cho dầu ăn nhiều hơn bình thường một chút vào chảo. Khi dầu nóng, hạ nhỏ lửa, cho ớt xanh thái sợi vào. Xào cho đến khi ớt mềm và có vệt vàng nâu, lúc này nêm muối, nước tương và 1 thìa giấm. Đảo nhanh tay cho ớt thấm đều gia vị, rồi tắt bếp.

- Bóc bỏ vỏ trứng đã nguội, cắt dọc trứng thành 4 hoặc 6 miếng đều nhau.

- Xếp các miếng trứng quanh rìa đĩa, mặt trong của miếng trứng hướng lên trên để lộ rõ vân đẹp. Phần trứng còn lại xếp gọn ở giữa đĩa tạo hình tròn tự nhiên. Đổ phần ớt xào lên khắp mặt trứng. Có thể rưới thêm vài giọt dầu mè để tăng hương thơm.

5. Sườn hầm khoai từ

Nguyên liệu: 300g khoai từ, 400g sườn heo, gừng, tỏi, dầu ăn.

Gia vị: muối, nước tương, dầu hào, đường phèn (hoặc đường trắng), rượu nấu ăn (tùy chọn), bột ngọt hoặc hạt nêm (tùy chọn).

Cách làm:

- Sườn chặt khúc vừa ăn, ngâm trong nước lạnh 30 phút, thay nước 1–2 lần để loại bỏ tiết thừa và mùi hôi. Khi thấy thịt chuyển màu trắng hồng sáng, vớt ra để ráo nước.

- Bắc chảo, cho 1 thìa dầu ăn và 15g đường phèn vào, đun nhỏ lửa, khuấy liên tục đến khi đường tan chảy, chuyển sang màu nâu hổ phách. Không để cháy quá, nước màu sẽ bị đắng. Khi đạt màu mong muốn, cho sườn vào đảo nhanh tay, giúp sườn thấm đều nước màu, lên màu nâu đỏ đẹp mắt.

- Khi sườn đã săn lại, cho gừng lát và tỏi đập dập vào đảo thơm. Thêm 1 thìa rượu nấu ăn (nếu dùng) để khử mùi tanh. Đổ nước nóng vào ngập mặt sườn, bật lửa lớn đun sôi, vớt bỏ bọt để nước trong. Sau đó, cho vào 2–3 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, 1 ít muối và chút đường. Hạ nhỏ lửa, đậy nắp hầm 40-50 phút đến khi sườn mềm nhưng chưa rã xương.

- Khi hầm sườn, đeo găng tay để gọt vỏ khoai từ (tránh bị ngứa tay do nhựa). Rửa sạch, cắt miếng vát chéo hoặc khúc tròn dày 3-4 cm. Để khoai không bị thâm đen, ngâm tạm trong nước muối loãng cho đến khi sử dụng.

- Khi sườn đã mềm (khoảng 80%), vớt khoai ra, để ráo và cho vào nồi sườn. Đảo nhẹ để khoai ngập trong nước dùng, tránh làm vỡ khoai. Đậy nắp, tiếp tục hầm nhỏ lửa 15-20 phút đến khi khoai chín mềm, bở tơi nhưng không nát. Nêm nếm cho vừa ăn.