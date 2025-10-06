Cách làm đậu phụ tại nhà vừa nhanh vừa dễ, vụng mấy cũng thành công

Đậu phụ làm theo cách này vừa an toàn vừa ngon.

Nguyên liệu và dụng cụ cần chuẩn bị:

- Đậu nành khô: 400g

- Magie clorua (tạo thành nước có vị chua): 8g

- Máy xay sinh tố công suất lớn (hoặc máy xay đậu)

- Vải lọc sạch (vải màn mỏng, cotton)

- Rổ/khay thoát nước (có thể tận dụng rổ hấp nhựa nhỏ)

- Nồi, muôi, cân điện tử

Các bước thực hiện:

400g đậu nành ngâm trong nước sạch cho nở căng hạt. Mùa lạnh cần ngâm 10 tiếng trở lên, mùa nóng thì nên thay nước thường xuyên để tránh bị chua.

Tỉ lệ: 100g đậu khô + 1000ml nước. Xay nhuyễn, rồi lọc qua vải sạch để bỏ bã. Phần sữa đậu thu được phải mịn, không lợn cợn thì đậu phụ mới ngon. Với 400g đậu, sẽ được khoảng 4 lít sữa đậu. Cho vào nồi, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa, khuấy liên tục để tránh khê và trào. Lúc này, bạn đã có ngay một nồi sữa đậu nành béo ngậy, có thể thưởng thức nóng.

Cân 8g magie clorua, hòa tan trong bát nước.

Khi sữa đậu sôi, vừa khuấy vừa rót từ từ nước chua vào. Trong tích tắc, sữa đậu vón lại thành những bông trắng, đó chính là đậu hũ non.

Trải vải màn trong rổ thoát nước, múc đậu hũ non vào. Gói lại bằng vải, đặt tấm nặng lên trên để ép định hình.

Sau 30 phút – 1 giờ, tháo vải ra, bạn sẽ có khối đậu phụ trắng muốt, chắc mềm.

Cắt đậu phụ thành miếng to, thả vào nồi nước sôi chần qua. Ăn kèm nước chấm pha từ tương ớt, dầu mè, xì dầu, tỏi, đường, rau mùi, hành lá.

Lưu ý:

- Công thức chuẩn: 100g đậu nành + 1000ml nước + 2g magie clorua.

- Luôn canh khi nấu sữa đậu vì rất dễ trào.

- Lọc kỹ bã đậu để sữa mịn, thành phẩm mới ngon.