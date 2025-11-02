Đậu phụ làm theo cách này ăn ngày lạnh siêu ngon

Đậu phụ nhồi thịt là một món ăn được nhiều người yêu thích.

Nguyên liệu:

- 300 thịt bằm, 1 gói đậu phụ chiên

- Gia vị: 1 thìa cà phê muối biển, gừng bột và tiêu vừa đủ, 2 thìa nước lọc, 1 thìa nước tương, ½ thìa nước tương đen, 1 thìa dầu hào, 1 thìa bột bắp, ½ quả trứng gà.

Cách làm:

Trộn thịt bằm với một ít gia vị đã chuẩn bị sẵn, khuấy đều cho đến khi thịt dẻo và có độ kết dính.

Dùng kéo cắt một mặt của đậu phụ chiên, dùng đũa nhẹ nhàng làm rỗng phần ruột bên trong.

Phần đậu bên trong có thể trộn lại với thịt bằm để nhân mềm và thơm hơn.

Nhồi thịt vào đậu phụ, ấn chặt tay cho đầy, để riêng chuẩn bị chiên.

Cho một ít dầu vào chảo, đặt phần nhân thịt úp xuống, chiên đến khi vàng giòn rồi trở mặt. Thêm nước, đậy nắp om 2–3 phút cho thịt chín đều.

Pha nước sốt gồm: 1 thìa bột bắp, 1 thìa nước tương, 1 thìa dầu hào, chút muối và nước lọc. Đổ vào chảo, đun lửa lớn cho sệt lại, nêm nếm cho vừa miệng

Xếp đậu phụ ra đĩa, rưới nước sốt lên trên, rắc thêm hành lá. Thành phẩm nóng hổi, thơm lừng, cắn vào là thịt mềm, nước ngọt trào ra, rất “hao cơm”.

Hoàn thành.