Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết

Sự kiện: Món ngon mỗi ngày Các món ăn dân dã
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Đậu phụ là nguyên liệu giá rẻ, biến tấu theo cách này được món ngon siêu hấp dẫn.

Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết - 1

Nguyên liệu:

- Đậu hũ

- Bột chiên giòn

- Hạt nêm

- Vừng trắng

- Dầu ăn

Cách làm:

- Pha hỗn hợp bột: 90ml nước, 90gr bột chiên giòn, 1 thìa cafe hạt nêm, 10gr vừng trắng. Khuấy đều hỗn hợp bột, điều chỉnh độ loãng đặc cho vừa ý.

- Đậu thái miếng mỏng vừa ăn, cuốn với lá lốt.

Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết - 2

- Nhúng vào hỗn hợp bột rồi đem chiên ngập dầu.

Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết - 3

Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết - 4

Thành phẩm bên ngoài đậu giòn rụm, bên trong mềm mướt, béo ngậy, thơm nức.

Chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt đều rất hợp.

Chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt đều rất hợp.

Đậu phụ làm theo cách này ăn ngày lạnh siêu ngon
Đậu phụ làm theo cách này ăn ngày lạnh siêu ngon

Món đậu hũ nhồi thịt bằm là lựa chọn tuyệt vời cho bữa cơm gia đình, đậm đà, mềm thơm, ăn cùng cơm nóng cực kỳ bắt vị.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Châm Đỗ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/11/2025 23:50 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon mỗi ngày Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN