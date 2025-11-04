Đậu phụ chiên theo cách này giòn ngon bất ngờ, bao nhiêu cũng hết

Nguyên liệu:

- Đậu hũ

- Bột chiên giòn

- Hạt nêm

- Vừng trắng

- Dầu ăn

Cách làm:

- Pha hỗn hợp bột: 90ml nước, 90gr bột chiên giòn, 1 thìa cafe hạt nêm, 10gr vừng trắng. Khuấy đều hỗn hợp bột, điều chỉnh độ loãng đặc cho vừa ý.

- Đậu thái miếng mỏng vừa ăn, cuốn với lá lốt.

- Nhúng vào hỗn hợp bột rồi đem chiên ngập dầu.

Thành phẩm bên ngoài đậu giòn rụm, bên trong mềm mướt, béo ngậy, thơm nức.

Chấm cùng tương ớt hoặc nước mắm chua ngọt đều rất hợp.