Cơm nhà cả tháng không trùng món, ngon miệng đẹp mắt

Với chị Hạnh Nguyễn (Hà Nội), có một câu nói ngắn gọn nhưng chứa đựng tất cả yêu thương, quan tâm, lo lắng từ phía gia đình, người thân đó là "Về nhà ăn cơm nhé!".

Sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, học hành vất vả, vợ chồng con cái cùng gác lại những lo toan, bộn bề thường nhật để trở về nhà. Chờ đợi mỗi người là những người thân yêu nhất, bữa cơm nhà giản dị mà thân thuộc nhất.

Không chỉ vậy, hương vị cơm nhà còn là nỗi nhớ da diết của những người con xa quê thèm cơm mẹ nấu, là người đi làm ăn xa chạnh lòng khi "cơm hàng cháo chợ"...

Hiểu được điều đó, nên mỗi khi vào bếp, chị Hạnh Nguyễn luôn dành hết tình yêu của mình vào đó. Mỗi mâm cơm đều được nấu nướng, bày biện rất chỉn chu khiến ai nhìn thấy cũng xuýt xoa khen ngợi.

Chả bò lá lốt - Canh sườn củ quả - Rau cải mèo xào tỏi - Nộm dưa chuột

Canh xương khoai sọ - Thịt ba chỉ kho trứng - Chả lá xương xông - Cà pháo dầm mắm

Canh xương bí đỏ - Cá thu sốt cà chua - Chân gà chiên mắm

Cá hồng phèn chiên giòn - Chân giò luộc - Rau muống xào tỏi - Canh mùng tơi nấu ngao

Cá quả kho quả chay - Rau muống luộc dầm quả chay - Đậu mơ chiên giòn - Cà pháo dầm mắm

Cá trắm kho quả chay - Rau muống luộc - Đậu mơ chiên giòn - Cà ngọt ăn sống chấm mắm tôm

Mắm chưng - Canh rau ngót thịt bằm - Mướp xào giá - Chả bò lá lốt

Canh ngao mùng tơi mướp - Măng vầu xào tỏi - Đậu tẩm hành - Xá xíu thịt bằm sốt cà chua

Canh rau ngót thịt bằm - Thịt heo luộc - Dưa cải muối - Cà pháo dầm tỏi ớt

Cá chim chiên mắm - Lặc lè xào tỏi - Nộm củ quả - Canh cá ngần

Xá xíu thịt bằm sốt cà chua - Mướp nấu lạc - Cá basa kho tiêu - Dứa xào lòng mề gà - Cà dầm tỏi ớt

Chả cá ngần - Lạc rang - Mướp luộc - Lặc lè xào

Ngan luộc - Canh măng tiết

Chả lá lốt - Thiên lý xào bò - Canh tôm bầu - Cà ngọt ăn sống

Cá nục chiên chấm mắm tỏi - Mướp xào giá - Cá bống kho tiêu - Canh mùng tơi - Cà ngọt chấm mắm tôm

Chả cá ngần - Đậu tẩm hành - Canh rau ngót thịt bằm - Nộm dưa chuột

Chả cá ngần - Canh cá nấu dưa chua

Cá trạch kho tiêu - Canh cải nấu thịt băm - Trứng rán - Mướp xào giá

Cá nục kho - Thịt kho trám xanh - Rau dền luộc - Lặc lè xào tỏi

Cá hồng chiên giòn - Canh rau ngót thịt bằm - Cải chíp xào tỏi - Măng muối mắc mật

Canh chua cá basa - Gỏi mắm sứa cà xanh

Cá diếc kho khế - Chân gà xả tắc - Bắp cải luộc chấm trứng

Mướp đắng nhồi thịt - Thịt chân giò luộc - Mắm tôm chua - Bầu non luộc

Cá sốt cà chua - Canh sườn củ dền - Đậu cô ve xào lòng mề gà

Nộm tuộc sữa - Canh cua rau đay mướp - Cá thu chiên giòn - Mướp đắng hấp

Cá nục kho dưa - Canh cua mùng tơi mướp - Mầm đá luộc chấm trứng

Canh ngao rau cải - Cá nục kho tiêu - Lặc lè xào - Cá hồi sốt chanh leo

Canh bầu - Cá hồi sốt cam - Nộm dưa chuột

Canh dắt - Mướp đắng rừng nhồi chả cá thu - Chả cá Thu chiên - Mướp đắng xào trứng - Chân giò heo luộc - Cà pháo dầm

Mắm chưng trứng muối - Măng nứa xào bò - Canh tôm bầu - Nộm dưa chuột