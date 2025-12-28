Loại rau toàn xơ là xơ, hỗ trợ tiêu hoá, tốt cho tim mạch, đừng xào hay nấu, mang kho cá thành món ngon lạ

Măng là một loại rau toàn xơ là xơ nhưng lại được nhiều người yêu thích, trở thành món ăn quen thuộc trong ẩm thực Việt Nam, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đồng thời, loại rau này cũng giúp giảm cân, tăng cường miễn dịch và có thể có tác dụng chống ung thư. Ngoài ra chống viêm, kháng khuẩn và hỗ trợ tiêu hóa nhờ hàm lượng chất xơ cao.

Theo dinh dưỡng y học cổ truyền, măng là loại rau có vị ngọt hơi đắng, tính hơi hàn, có công dụng hóa đàm hạ khí, thanh nhiệt trừ phiền, tiêu thực giải độc, thông lợi nhị tiện.

Loại rau toàn xơ này có thể giúp hỗ trợ tiêu hóa.

Ngoài ra, loại rau này có hàm lượng calo thấp, giàu chất xơ, chất đạm, chất bột đường, axit amin, chất khoáng, chất béo, đường, muối vô cơ.

Đặc biệt măng có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, giúp tạo cảm giác no lâu, hỗ trợ quá trình giảm cân. Từ loại rau nhiều chất xơ nhất Việt Nam có thể chế biến nhiều món ăn thơm ngon khác nhau.

Dân Việt giới thiệu món cá nục kho măng dễ làm mà cực kì đưa cơm như sau:

Nguyên liệu kho cá với măng:

- Cá nục hấp

- Măng

- Gia vị: nước mắm, đường, hạt nêm, tiêu, bột ngọt

- Hành tím, ớt, hành lá, tiêu xanh

Cách kho cá với măng:

- Măng ngâm nước muối loãng khoảng 10 phút, sau đó đem đi luộc 3 phút rồi vớt ra để ráo, cắt khoanh ngang hoặc xé dọc thành các miếng vừa ăn.

Món ngon hấp dẫn

- Cá rửa sạch, bỏ hết vây đuôi, thấm khô.

- Dùng cá hấp để kho, nên không cần ướp cá. Nếu dùng cá tươi: sau khi sơ chế sẽ ướp với hỗn hợp hành(tím) ớt đâm nhuyễn + đường + nước mắm + hạt nêm + tiêu + 1 xíu bột ngọt + nước màu dừa, ướp trong khoảng 30 phút.

- Bắc 1 cái chảo, phi thơm hành tỏi băm, cho măng đã xé vào xào, nêm 1 xíu hạt nêm và tiêu vào cho măng được đậm vị, để măng xào riêng ra.

- Bắc 1 cái chảo khác, cho dầu vừa tráng mặt chảo, cho hành tỏi băm vào phi thơm, sau đó cho cá vào chiên sơ vừa săn và xém vàng 2 mặt.

- Tiếp đến, cho nước sôi/nước dừa vào xăm xấp mặt cá + măng đã xào vào. Kho với lửa nhỏ trong khoảng 20-30 phút, nêm nếm lại vừa ăn.

- Khi nước kho cạn như mong muốn thì tắt lửa, thêm hành lá, tiêu xanh hoặc ớt xắt.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại rau này!

* Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện.