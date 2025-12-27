Bộ phận độc nhất vô nhị của con heo, bổ bằng 10 vị thuốc, đem hầm với tiêu xanh thành món ngon đại bổ

Dạ dày (bao tử) là bộ phận chứa nhiều protein, chất béo, vitamin A, vitamin E, cũng như sắt, magiê, natri, kali, canxi và các chất dinh dưỡng khác.

Những chất này được cơ thể hấp thụ dễ dàng, giúp nâng cao khả năng miễn dịch, đồng thời có thể đóng vai trò chữa bệnh. Bộ phận này có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon, giúp cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể, tiêu chảy, đa niệu, tỳ vị hư nhược.

Người xưa có câu "một dạ dày heo bằng 10 vị thuốc" để đề cao công dụng của bộ phận này.

Ngoài ra, chất sắt trong bộ phận này giúp thúc đẩy lưu lượng máu, cải thiện tình trạng thiếu máu sau sinh.

Bộ phận dạ dày heo được coi như một loại thuốc quý cho tử cung của sản phụ.

Dân Việt giới thiệu cách làm món lẩu dạ dày heo hầm tiêu xanh thơm ngon, thích hợp cho những bữa ăn ngày lạnh:

Nguyên liệu làm dạ dày hầm tiêu xanh

- Dạ dày (bao tử) heo: cắt miếng vừa ăn.

- Cà rốt, củ cải trắng, hành tây, nấm đông cô, nấm rơm,nấm kim châm, mướp hương, rau mồng tơi.

- Dừa tươi: 1 trái (không có thì dùng nước lọc cũng được)

- Hành, tỏi băm, gừng cắt sợi, nước mắm, muối, tiêu xanh, tiêu đen.

Cách làm dạ dày hầm tiêu xanh: Dạ dày ướp đơn giản, mắm, tiêu, hành tỏi gừng

Cách làm dạ dày hầm tiêu xanh:

* Sơ chế: Dạ dày mua về rửa với nước sạch vài lần cho đỡ nhớt, tiếp tục dùng muối hạt và chanh chà cho sạch, lộn lại bên trong chà. Đỡ nhớt hơn thì luộc nước sôi vài phút, vớt ra lấy dao cạo sạch bên ngoài và cắt bỏ bớt mỡ bên trong, chà thêm 1 lượt muối hạt và chanh, thấy hết nhớt là sạch.

- Dạ dày ướp với hành tỏi băm, gừng sợi, tiêu và nước mắm cho ngấm.

Cách làm dạ dày hầm tiêu xanh: Xào trước bao tử với ít mỡ heo, cho rau củ vào hầm cho ngọt nước, nấu 1 trái dừa tươi và thêm nước lọc.

- Cho ít mỡ heo hoặc dầu ăn vào nồi, cho hành tỏi băm và gừng vào phi thơm, tiếp tục cho bao tử đã ướp vào xào chín, cho cà rốt, củ cải trắng, nấm đông cô, nước dừa vào đậy hầm cho bao tử mềm, dạ dày mềm rồi thì cho hành tây, nấm rơm vào, nêm nêm muối cho vừa ăn nữa là xong.

Cách làm dạ dày hầm tiêu xanh: Thành phẩm vừa ngon vừa bổ

- Các loại rau nhúng lẩu: mướp, rau mồng tơi và nấm. Làm thêm chén mắm nhiều ớt nữa rồi thưởng thức.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Huỳnh Thị Nghĩa thực hiện.