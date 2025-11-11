Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Thực đơn cơm nhà giản dị, dễ nấu, ăn ngon không muốn dừng

Sự kiện: Thực đơn

Dưới đây là những mâm cơm rất hấp dẫn của mẹ đảm 9x được rất nhiều chị em chia sẻ và khen ngợi:

Chị Hà (Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chia sẻ, tình yêu thương dành cho gia đình được dành trọn trong mỗi bữa cơm chị nấu. Không cầu kì, không cao sang đắt đỏ nhưng sẽ là hương vị con yêu nhất khi lớn lên.

Vì vào bếp là công việc yêu thích và quen thuộc mỗi ngày nên chị thường chỉ mất khoảng 30-40 phút để nấu những mâm cơm rất hấp dẫn cho 3 người ăn. Nếu không vì công việc bận rộn, chị Hà ước được cả ngày trong căn bếp nhỏ, nấu thật nhiều những món ăn cả nhà yêu thích.

Chả rán - Cơm rang - Nem chua rán - Cá - Rau cải, đậu rồng luộc - Dưa

Xôi sen dừa - Thịt bắp giò luộc - Nấm hương xào - Canh cải nấu thịt - Trứng cá kho - Bưởi

Cá thu sốt cà chua - Trứng đúc tôm - Bắp cải luộc - Táo, nho

Canh chua nấu&nbsp;thịt - Tôm hấp - Nem chua rán - Trứng đúc thịt - Roi, dứa

Cá ngừ kho tiêu - Canh bí đỏ thịt băm - Sườn sốt chua ngọt - Bánh nếp - Nho ,táo

Gà tần ngải cứu thuốc bắc - Xúc xích - Nho

Cá trắm kho dưa - Xôi dừa hạt sen - Rau cải luộc - Dưa

Cháo sườn bí đỏ đậu xanh - Kim chi - Bưởi

Nem rán - Cá sốt cà chua - Rau củ luộc - Nho, táo

Cá nục kho dứa - Giá xào - Rau cải luộc - Củ đậu - Muối lạc

Cá trắm kho dưa - Rau cải xào - Bí đỏ luộc - Bánh mỳ nướng - Dưa

Gà chiên mắm - Chân gà luộc - Trứng đúc thịt - Bầu luộc - Thanh long, dứa

Gà tần thuốc bắc - Rau cải luộc - Thịt bò xào đậu - Chè đậu đen - Táo

Thịt rang cháy cạnh - Nộm xoài mực khô - Mực khô - Chả nem - Đậu luộc - Củ đậu

Bún gạo lứt - Thanh long, ổi

Canh bí đỏ thịt băm - Cá ngừ kho dứa - Bánh nếp - Táo

Gà rang muối - Cà tím xào thịt - Canh cải thịt băm - Xoài

