Những món dân dã 'hao cơm' nhà Tăng Thanh Hà

Tăng Thanh Hà được biết đến là một trong những nghệ sĩ đảm đang, tháo vát việc nếp núc của showbiz Việt, có thể nấu thành thạo từ món Âu sang Á. Mỗi khi chia sẻ hình ảnh món ăn, 'ngọc nữ' màn ảnh Việt khiến nhiều chị em xuýt xoa, xin công thức, thậm chí gợi ý cô viết sách nấu ăn. Người hâm mộ từng nhiều lần đề nghị Hà Tăng quay vlog nhưng cô cho biết nấu ăn là thời gian thư giãn nên ngại quay video.

Là phu nhân hào môn, Tăng Thanh Hà vẫn ưa thích các món ăn bình dân, tự đi chợ chọn mua nguyên liệu về nhà nấu. Sở trường của người đẹp là những món dân dã như cá kho, tôm tép rang, thịt kho, ba rọi cháy cạnh, cơm tấm... đậm vị quê hương.

Bà mẹ ba con thường sử dụng nguyên liệu và gia vị đơn giản như nước mắm, đường, tiêu, hành lá để rang cùng tôm đất. Tôm đất rang có vị mặn ngọt hài hòa, thấm vị nước mắm, quyện cùng chút đường ngọt dịu, đưa cơm. Ăn kèm tôm đất rang, bà xã Louis Nguyễn luộc rau muống, lấy nước luộc làm canh.

Cá nục kho cà chua là một trong những món tủ của gia đình Tăng Thanh Hà. Sau khi sơ chế, cá được cắt làm 2-3 miếng vừa ăn rồi chiên sơ. Các gia vị để làm xốt kho gồm: hành, tỏi, củ nén, đường thốt nốt, hành lá, bột nấm, nước mắm, ớt (nếu ăn cay), cà chua, ớt chuông được đem rim cho chín. Tiếp đến, bỏ cá vào nồi nấu chậm, cho hỗn hợp xốt lên trên cá, thêm ít củ nén tươi, cà chua, hành lá rồi chỉnh chế độ high (cao) khoảng 30 phút và slow cook (nấu chậm) khoảng 4 tiếng. Sau khi kho, cá chín mềm, thấm đẫm vị xốt chua cay mặn ngọt vừa miệng. Chỉ cần một miếng cá, rưới chút nước xốt đậm đà là có thể 'đánh bay' cả bát cơm.

Cá bống đục khi mua về được Tăng Thanh Hà sơ chế sạch, đem chiên già lửa cho vàng ruộm, giòn tan. Khi ăn chấm cùng mắm me chua ngọt.

Hà Tăng chọn những con tép tươi nhỏ xíu, đem rang mỡ hành, thêm vài lát khế, ăn với cơm trắng. Tép sơ chế sạch, phi hành tím cho thơm, bỏ tép vào đảo đều trên lửa nhỏ tới khi tép chuyển màu đỏ, nêm mắm, muối, hạt nêm vừa miệng. Rang tới khi cạn bớt nước thì thêm chút đường. Trước khi ăn, thêm hành lá thái nhỏ, khế cắt lát, đảo đều lần nữa là hoàn thiện.