Mai anh đào nở rộ trước Đồn Biên phòng Lũng Cú, khách tấp nập chụp ảnh

Ngay trước cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú (Tuyên Quang) và dọc tuyến đường quanh khu vực, hàng mai anh đào bung nở rực rỡ, phủ sắc hồng phớt giữa tiết trời se lạnh vùng cực Bắc. Nhiều du khách từ khắp nơi mang theo áo váy, đạo cụ, tranh thủ dừng chân chụp ảnh, lưu lại khoảnh khắc cuối năm.

Chùm ảnh dưới đây ghi nhận không khí rộn ràng tại điểm check-in được xem là “hot” nhất mùa hoa năm nay.

Khu vực bậc thang trước cổng Đồn Biên phòng Lũng Cú đông người check-in.

Mai anh đào bung nở rực hồng, trở thành "phông nền" hút khách, nhiều nhóm đứng xếp lượt để chụp ảnh dưới tán hoa.

Chị Ngọc Lương (Hà Nội) cho biết, điều đọng lại không chỉ là ảnh đẹp mà là cảm giác “chạm” vào mùa xuân của sương núi và những cành hoa rủ ngay trước cổng đồn biên phòng. “Tưởng chỉ có đá và gió, ai ngờ lại cất sẵn một khoảng dịu dàng”, chị nói.

Dọc tuyến đường quanh khu vực, hàng cây phủ sắc hồng tạo thành "đường hoa" giữa sương núi.

Chùm hoa dày trên cành thấp ngang tầm mắt, người lớn và trẻ nhỏ đứng dưới tán, tranh thủ ngắm và chụp ảnh.

Biển tên "Đồn Biên phòng Lũng Cú" nổi bật sau lớp hoa hồng, trở thành góc chụp được nhiều người lựa chọn khi đến tham quan.