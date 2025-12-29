Gia đình Hà Nội gợi ý nơi chơi tết Dương lịch 'đẹp, rẻ, không lo đông đúc'

Cao Bằng là vùng đất "ngắm mãi không thể chán" đối với gia đình anh Hồng Nhật - chị Kiều Phương (Hà Nội). Anh chị chọn tới Cao Bằng vào dịp cận tết Dương lịch, thời điểm mà mỗi sáng, các bản làng ẩn nấp trong sương mờ, cái lạnh se sắt nhưng vô cùng bình yên.

Nắng lên, núi non trùng điệp, những cánh đồng, con suối, đồi cỏ cháy trải dài bất tận… dần hiện ra, khiến gia đình nhỏ mê mẩn.

Gia đình anh Nhật từng đi xuyên Việt nhiều lần nhưng vẫn bất ngờ trước vẻ đẹp của Cao Bằng

Gia đình anh chọn lịch trình 4 ngày 3 đêm, tới các điểm chính gồm suối Lê Nin, làng cổ Khuổi Ky - thác Bản Giốc, đồi cỏ cháy Vinh Qúy.

"Lịch trình này khá nhẹ nhàng nhưng khung cảnh ven đường quá đẹp nên gia đình tôi cứ nhẩn nha ngắm nhìn mãi. Cao Bằng còn rất nhiều cảnh đẹp mà nhất định chúng tôi sẽ quay lại để khám phá", anh Nhật nói.

Suối Lê Nin và thác Bản Giốc là 2 địa điểm mà hầu hết du khách tới Cao Bằng đều tìm tới chiêm ngưỡng. Thông thường, tháng 1 và tháng 5 được xem là thời điểm con suối Lê Nin đẹp nhất trong năm với màu xanh ngọc bích, trong veo. Bằng mắt thường, bạn có thể nhìn được tới đáy và ngắm những đàn cá tung tăng bơi lội giữa các hốc đá.

Theo anh Nhật, vào mùa đông, con suối vẫn rất đẹp, mang vẻ tĩnh lặng, bình yên giữa cánh rừng nguyên sinh.

Suối Lê Nin vào mùa đông

Thác Bản Giốc đẹp mắt, nên thơ với bầu không khí mát mẻ, trong lành của cỏ xanh và rừng nguyên sinh đa dạng

Vốn yêu thích trải nghiệm cuộc sống của người dân địa phương, chuyến đi này, gia đình anh Nhật dừng chân ở làng đá cổ Khuổi Ky.

Làng đá Khuổi Ky thuộc xã Đàm Thủy, cách trung tâm thành phố Cao Bằng cũ hơn 80km, cách Thác Bản Giốc khoảng 2km. Những năm gần đây, ngôi làng cổ của người Tày thu hút nhiều du khách nhờ nét độc đáo về kiến trúc và văn hóa truyền thống.

Ngôi làng cổ bình yên nằm gần thác Bản Giốc. Ảnh: Thạch Thảo

Người dân địa phương đã tận dụng những ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi, được xây bằng đá, lợp ngói âm dương truyền thống để làm homestay đón khách lưu trú.

Làng Khuổi Ky được đặt tên theo con suối trong mát ngay lối vào bản. Tường nhà, lối đi đều được trải bằng đá. Tương truyền ngôi làng đã được xây dựng từ khoảng thế kỷ XVI.

Hai con của anh Nhật thích thú dạo chơi ở ngôi làng cổ

"Rong ruổi trên con đường làng nhỏ, chúng tôi có thể ngắm nhịp sống bình yên, người già quét sân, nhóm bếp, trẻ con nô đùa", anh Nhật kể.

Người dân địa phương đã tận dụng những ngôi nhà sàn hàng trăm năm tuổi làm homestay

Ở làng, du khách có thể trải nghiệm đi cấy, đi gặt, hái rau, bắt cá, tôm, nấu ăn, ngâm chân thảo dược, nhảy sạp, đốt lửa trại, biểu diễn, giao lưu văn nghệ dân tộc. Các hoạt động thể thao cũng được đưa vào phục vụ khách như hiking chinh phục những ngọn núi cao, đi phượt xe máy khám phá Cao Bằng, chèo thuyền ngắm cảnh sông Quây Sơn.

Đêm thứ 3 ở Cao Bằng, gia đình Hà Nội di chuyển tới đồi cỏ Ba Quáng (hay còn gọi là đồi cỏ Vinh Quý), xã Vinh Quý.

Ba năm trở lại đây, đồi cỏ Ba Quáng thu hút rất đông người dân và du khách bởi khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, độc đáo, mỗi mùa mỗi vẻ.

Đồi cỏ cháy đẹp như tranh

Từ tháng 5 đến tháng 10, đồi cỏ "nhuộm" màu xanh non mơn mởn, không khí trong lành, mát mẻ.

Từ tháng 10 đến tháng 1 năm sau, đồi Ba Quáng bước vào mùa cỏ cháy, tạo khung cảnh tràn ngập sắc vàng cam rất thơ mộng, đồi núi nhấp nhô trập trùng tưởng như vô tận. Đứng ở góc nào, du khách cũng có thể chụp được loạt hình ấn tượng.

Địa điểm này đẹp nhưng không quá đông đúc

Gia đình anh Nhật thuê một phòng nghỉ trong homestay giữa đồi, nhìn ra đồng cỏ. Sáng sớm, họ đón ánh nắng đầu ngày xuyên qua làn sương mỏng và những giọt sương tinh khôi đọng trên cỏ khô. Chiều tà, hoàng hôn phủ màu ngọn đồi, phảng phất chút khói bếp và hương thơm đồ ăn, khiến các vị khách say mê. Ban đêm, trời sao hiện ra rõ mồn một, đẹp như một dải ngân hà.

Anh Nhật cho biết, chi phí cho chuyến đi của gia đình anh (2 người lớn, 2 trẻ em) khoảng 6 triệu đồng, trong đó chi phí lưu trú là 2 triệu đồng, còn lại là ăn uống và tiền xăng. Để đặt phòng trên đồi Vinh Quý, du khách nên liên hệ sớm, nhất là dịp tết Dương lịch.

Chuyến du lịch 4 ngày 3 đêm của gia đình 4 người chỉ khoảng 6 triệu đồng

Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật