Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi
Món mỳ đặc sản xứ Quảng khiến ai ăn một lần cũng nhớ mãi, cách nấu lại rất đơn giản. Người vụng mấy cũng có thể thành công!
Nguyên liệu cho 4 bát:
- 500g thịt gà
- 2 củ nghệ tươi gọt vỏ, giã dập
- Nén (hành tăm), hành tím giã dập
- Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, đường, hạt tiêu
- Mì Quảng tươi
- Rau sống: xà lách, rau thơm, lá é, búp chuối và rau diếp cá
- Đậu phộng rang giã dập, hành lá, ớt, chanh
- Bánh tráng mè nướng
Cách làm:
1. Ướp gà lần thứ nhất
- Gà rửa sạch với muối, gừng.
- Ướp cùng hành tím giã dập, muối, hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm, đường khoảng 20 phút.
2. Khử nén và nghệ
- Bắc chảo cho 3 muỗng dầu ăn rồi cho củ nén đập dập với nghệ tươi giã vào, phi cho thơm vàng.
- Tắt bếp, để nguội bớt.
3. Ướp gà lần hai
- Cho gà đã ướp vào chảo vừa khử nén và nghệ
- Trộn đều, ướp thêm 15 phút cho ngấm gia vị và nghệ.
4. Nấu nước lèo
- Bật bếp, xào gà cho săn thịt
- Đổ nước vào vừa ngập gà, hầm đến khi thịt chín mềm.
- Nêm lại gia vị cho đậm đà (vị hơi mặn ngọt, chuẩn Mỳ Quảng).
5. Bày biện và thưởng thức
- Cho mỳ Quảng vào tô.
- Chan nước lèo xâm xấp, cho thịt gà lên trên.
- Thêm hành lá, đậu phộng rang, rau sống, chanh, ớt, tương ớt.
- Ăn kèm bánh tráng mè nướng.
Nước lèo vàng óng mùi nghệ, vị béo thơm đặc trưng, đúng chất Mỳ Quảng gà.
Áp dụng bí quyết được chị Trần My chia sẻ, món gà hầm sẽ thơm ngọt, hấp dẫn hơn rất nhiều.
