Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi

Nguyên liệu cho 4 bát:

- 500g thịt gà

- 2 củ nghệ tươi gọt vỏ, giã dập

- Nén (hành tăm), hành tím giã dập

- Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, đường, hạt tiêu

- Mì Quảng tươi

- Rau sống: xà lách, rau thơm, lá é, búp chuối và rau diếp cá

- Đậu phộng rang giã dập, hành lá, ớt, chanh

- Bánh tráng mè nướng

Cách làm:

1. Ướp gà lần thứ nhất

- Gà rửa sạch với muối, gừng.

- Ướp cùng hành tím giã dập, muối, hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm, đường khoảng 20 phút.

2. Khử nén và nghệ

- Bắc chảo cho 3 muỗng dầu ăn rồi cho củ nén đập dập với nghệ tươi giã vào, phi cho thơm vàng.

- Tắt bếp, để nguội bớt.

3. Ướp gà lần hai

- Cho gà đã ướp vào chảo vừa khử nén và nghệ

- Trộn đều, ướp thêm 15 phút cho ngấm gia vị và nghệ.

4. Nấu nước lèo

- Bật bếp, xào gà cho săn thịt

- Đổ nước vào vừa ngập gà, hầm đến khi thịt chín mềm.

- Nêm lại gia vị cho đậm đà (vị hơi mặn ngọt, chuẩn Mỳ Quảng).

5. Bày biện và thưởng thức

- Cho mỳ Quảng vào tô.

- Chan nước lèo xâm xấp, cho thịt gà lên trên.

- Thêm hành lá, đậu phộng rang, rau sống, chanh, ớt, tương ớt.

- Ăn kèm bánh tráng mè nướng.

Nước lèo vàng óng mùi nghệ, vị béo thơm đặc trưng, đúng chất Mỳ Quảng gà.