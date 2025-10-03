Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi

Sự kiện: Món ngon từ gà Món ngon mỗi ngày
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Món mỳ đặc sản xứ Quảng khiến ai ăn một lần cũng nhớ mãi, cách nấu lại rất đơn giản. Người vụng mấy cũng có thể thành công!

Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi - 1

Nguyên liệu cho 4 bát:

- 500g thịt gà 

- 2 củ nghệ tươi gọt vỏ, giã dập

- Nén (hành tăm), hành tím giã dập

- Gia vị: muối, nước mắm, hạt nêm, đường, hạt tiêu

- Mì Quảng tươi

- Rau sống: xà lách, rau thơm, lá é, búp chuối và rau diếp cá

- Đậu phộng rang giã dập, hành lá, ớt, chanh

- Bánh tráng mè nướng

Cách làm:

1. Ướp gà lần thứ nhất

- Gà rửa sạch với muối, gừng.

- Ướp cùng hành tím giã dập, muối, hạt nêm, hạt tiêu, nước mắm, đường khoảng 20 phút.

Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi - 2

2. Khử nén và nghệ

- Bắc chảo cho 3 muỗng dầu ăn rồi cho củ nén đập dập với nghệ tươi giã vào, phi cho thơm vàng.

- Tắt bếp, để nguội bớt.

Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi - 3

3. Ướp gà lần hai

- Cho gà đã ướp vào chảo vừa khử nén và nghệ

- Trộn đều, ướp thêm 15 phút cho ngấm gia vị và nghệ.

4. Nấu nước lèo

- Bật bếp, xào gà cho săn thịt

- Đổ nước vào vừa ngập gà, hầm đến khi thịt chín mềm.

- Nêm lại gia vị cho đậm đà (vị hơi mặn ngọt, chuẩn Mỳ Quảng).

Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi - 4

5. Bày biện và thưởng thức

Cách nấu mì Quảng gà thơm ngon chuẩn vị, ăn một lần là nhớ mãi - 5

- Cho mỳ Quảng vào tô.

- Chan nước lèo xâm xấp, cho thịt gà lên trên.

- Thêm hành lá, đậu phộng rang, rau sống, chanh, ớt, tương ớt.

- Ăn kèm bánh tráng mè nướng.

Nước lèo vàng óng mùi nghệ, vị béo thơm đặc trưng, đúng chất Mỳ Quảng gà.

Nước lèo vàng óng mùi nghệ, vị béo thơm đặc trưng, đúng chất Mỳ Quảng gà.

Dùng loại nước này hầm gà, thơm ngon bổ dưỡng hơn nhiều lần
Dùng loại nước này hầm gà, thơm ngon bổ dưỡng hơn nhiều lần

Áp dụng bí quyết được chị Trần My chia sẻ, món gà hầm sẽ thơm ngọt, hấp dẫn hơn rất nhiều.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Bolem Nguyen ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-03/10/2025 17:55 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Món ngon từ gà Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN