Chán nem rán truyền thống, thêm những nguyên liệu đặc biệt này ai cũng mê

Nguyên liệu:

- 1kg thịt xay

- 7 lạng tôm bóc nõn

- 3 quả trứng

- 2 bắp ngô ngọt

- 3 bắp ngô nếp

- 1 lạng mộc nhĩ

- Hành lá, rau mùi, rau húng quế

- Gia vị: hạt tiêu, mì chính, bột canh, nước mắm.

Cách làm:

Phần nhân nem rán làm theo cách này là sự kết hợp hài hòa của các loại nguyên liệu quen thuộc:

+ Thịt và tôm tạo vị ngọt đậm đà.

+ Ngô ngọt, ngô nếp khiến phần nhân vừa giòn vừa có độ dẻo dính.

+ Lá húng quế có vị thơm đặc biệt, rất khác với kiểu nem truyền thống.

Trộn thật đều tay để các nguyên liệu được hoà quyện với nhau.

Lần lượt gói từng chiếc nem đều nhau.

Sử dụng ram gói nem có độ giòn ngon, không ngấm dầu.

Rán trong chảo ngập dầu.

Thành phẩm: vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mọng ngọt không bị khô. Chấm cùng nước mắm chua ngọt hoặc tương ớt và ngon hơn khi ăn nóng.