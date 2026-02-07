Người trẻ đổ đến check in diện mạo mới chợ Bến Thành

Sau hơn hai tuần thi công, chợ Bến Thành hoàn thành chỉnh trang, mang diện mạo mới trước Tết. Chợ được sơn mới tường, mái nhưng vẫn giữ nguyên các đường nét, họa tiết trang trí.

Các khu vực Hồ Con Rùa, công trình công cộng, tòa nhà, chung cư trên các đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi, Lê Lợi, Đồng Khởi cũng được UBND TP HCM yêu cầu chỉnh trang, hoàn thành trước ngày 10/2 (23 tháng chạp).

Rào chắn tại các tiểu đảo trước chợ Bến Thành được tháo dỡ, thu hút nhiều người dân tham quan, sáng 6/12.

Khu vực được sơn mảng họa tiết lớn hình sóng nước, thu hút sự chú ý và gây tranh cãi thời gian vừa qua. Theo đơn vị tài trợ, họa tiết được chọn dựa trên văn hóa - lịch sử Nam Bộ, gắn với hệ thống kênh rạch. Khu vực Bến Thành xưa từng nằm bên bờ sông sau đó chợ được dời về vị trí hiện nay nhưng vẫn giữ tên gọi cũ.

Xen kẽ các họa tiết sóng nước là hình ảnh thuyền hoa cập bến, tiểu cảnh Tết. Một tuần trước Tết, trời nắng nhẹ, nhiệt độ không quá nóng.

Hai bên hông chợ trang trí nhiều tiểu cảnh, mô hình chủ đề Tết cho mọi người tham quan, chụp hình.

Nhiều bạn trẻ chọn thuê trang phục áo dài, tự chụp hoặc thuê thợ để có bộ hình như ý dịp Tết.

Có mặt từ 8h, nhóm học sinh lớp 11 THPT Thạnh Lộc diện áo dài, tạo dáng vui nhộn trước chợ Bến Thành.

"Tranh thủ nghỉ Tết sớm, cả nhóm cùng đi xe buýt tới chợ chụp ảnh xuân. Chỗ này không gian thoáng, trang trí đẹp lại mang dấu ấn đặc trưng của Sài Gòn", Nguyễn Công Minh nói.

Xung quanh chợ được đặt khoảng 4 xích lô cho thuê chụp hình, giá 10.000 đồng cho mỗi người. Xung quanh chợ có nhiều thợ chụp hình, mang sẵn phụ kiện trang trí và in ảnh tại chỗ cho khách.

"Chợ Bến Thành là biểu tượng của thành phố, nên có một tấm ảnh vừa vui nhộn lại hoài cổ ở đây rất thú vị", Nguyễn Thị Thanh Ngân (bên trái), 17 tuổi, nói.

Một nhóm khác diện áo dài để quay video dạo phố ngày xuân quanh chợ Bến Thành.

Gia đình anh Thành Được cùng ghi lại khoảnh khắc bên nhau dịp cận Tết. Anh nói chợ trang trí đẹp, khang trang hơn mọi năm.

"Tôi thấy tạo hình sóng nước nếu kết hợp thêm các tiểu cảnh hoa rất đẹp và độc đáo", anh nói.

Tại các cửa Đông và Tây ở hai bên hông chợ cũng thu hút nhiều người dân, du khách tới tham quan sau khi được chỉnh trang.

"Ở phía trước chợ đông người quá, khó chụp được tấm ảnh ưng ý. Mục tiêu của em là ai cũng phải có ảnh đẹp để đăng mạng xã hội". Phan Lê My Na (phải), 19 tuổi, nói.

Càng gần Tết, chợ Bến Thành càng đông đúc, nhất là vào dịp cuối tuần. Khoảng tháng 2, thời tiết oi bức hơn, du khách tham quan nên đi buổi sáng hoặc chiều muộn để tránh nắng nóng. Chợ nằm gần tuyến metro nên thuận tiện di chuyển, xung quanh cũng có nhiều điểm gửi xe.

Toàn cảnh khu vực chợ Bến Thành sau khi chỉnh trang.

Chợ xây năm 1912, có tổng diện tích khoảng 13.000 m2, giới hạn bởi các trục đường: Phan Bội Châu - Phan Chu Trinh - Lê Thánh Tôn - Công trường Quách Thị Trang. Đây là một trong những công trình biểu tượng của TP HCM, thu hút nhiều người dân, du khách.