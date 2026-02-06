Cúng ông Công ông Táo 2026: Văn khấn chuẩn để tiễn Táo Quân về trời

Theo quan niệm dân gian, ngày 23 tháng Chạp là thời điểm Táo Quân cưỡi cá chép lên chầu Ngọc Hoàng, báo cáo những việc tốt - xấu của gia đình trong suốt một năm. Vì vậy, các gia đình đều sắm sửa lễ cúng, dâng hương và đọc văn khấn với mong muốn Táo Quân tâu trình những điều tốt đẹp, cầu cho năm mới bình an, thuận hòa.

Sau khi bày biện mâm lễ, đến giờ hành lễ, gia chủ thắp hương và đọc văn khấn để bày tỏ lòng thành kính. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ đâu là bài khấn đúng, đầy đủ và chuẩn theo truyền thống.

Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ, lễ vật, bài văn khấn là nghi thức không thể thiếu trong lễ cúng ông Công ông Táo

Văn khấn ông Công ông Táo ngày 23 tháng Chạp

Theo sách Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa - Thông tin), bài văn khấn ông Công ông Táo cổ truyền được sử dụng phổ biến như sau:

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương. Con kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân.

Tín chủ (chúng) con là: …………… Ngụ tại: …………

Hôm nay, ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sắm sửa hương hoa, phẩm vật, xiêm hài áo mũ, kính dâng Tôn thần. Thắp nén tâm hương, cúi xin chứng giám.

Chúng con kính mời Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân hiển linh trước án, thụ hưởng lễ vật.

Cúi xin Tôn thần gia ân xá tội cho những lỗi lầm trong năm qua gia chủ chúng con đã sai phạm. Xin Tôn thần ban phúc lộc, phù hộ toàn gia chúng con, trai gái già trẻ được sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự tốt lành.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám, phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn ông Công ông Táo lưu truyền trong dân gian

Bên cạnh bài khấn cổ truyền, trong dân gian còn lưu truyền một số bài văn khấn giản lược, được các nhà nghiên cứu văn hóa khuyên dùng. Gia chủ có thể tham khảo và lựa chọn bài phù hợp.

Bài khấn Ông Táo (bản dân gian)

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân!

Tín chủ con là: …………… Ngụ tại: ……………

Nhằm ngày 23 tháng Chạp, tín chủ chúng con thành tâm sửa biện hương hoa, phẩm vật, xiêm hài áo mũ, nghi lễ cung trần, dâng lên trước án, đốt nén tâm hương, cúi xin bái thỉnh.

Chúng con kính mời Ngài Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân giáng lâm trước án, thụ hưởng lễ vật, soi xét lòng trần, chứng giám cho tấm lòng thành của gia chủ.

Trong năm qua, nếu có điều chi sai phạm, cúi xin Tôn Thần gia ân châm chước, ban phúc ban lộc, phù hộ toàn gia chúng con được bình an khang thái.

Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật!