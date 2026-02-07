Tóc Tiên check in mùa mai anh đào nhuộm hồng Đà Lạt

Từ khi những cánh hoa mai anh đào đầu tiên nở rộ, các tuyến phố chính như Trần Hưng Đạo, Hùng Vương hay khu vực hồ Xuân Hương đã tấp nập du khách đổ về tham quan. Ca sĩ Tóc Tiên cũng nhanh chóng lên Đà Lạt, kịp check in mùa hoa mai anh đào đẹp nhất trong nhiều năm qua.

Mùa hoa mai anh đào Đà Lạt thường bắt đầu vào khoảng cuối tháng Một, đầu tháng Hai và kéo dài trong khoảng 2-3 tuần, thu hút đông khách đi du xuân, ngắm hoa.

Những ngày này, Đà Lạt bước vào mùa đẹp nhất trong năm khi hoa mai anh đào đồng loạt bung nở trên nhiều tuyến đường. Sắc hồng phủ kín các sườn đồi, con dốc, trải dài từ ngoại ô đến trung tâm thành phố không chỉ khiến du khách thích thú mà người dân địa phương cũng bất ngờ trước mùa hoa nở rộ, đồng đều hiếm thấy.

Việc hoa nở nối tiếp nhau ở nhiều khu vực đã giúp mùa hoa năm nay kéo dài, du khách dễ dàng "bắt trọn" những khoảnh khắc đẹp nao lòng.

Mai anh đào Đà Lạt khác với anh đào Nhật Bản và hoa đào miền Bắc, trở thành một nét đẹp đặc trưng riêng có của nơi đây mỗi độ xuân về. Loài hoa này có năm cánh, dáng hoa giống mai, nhưng thân cây lại mang dáng dấp của đào, mận, vì vậy, người ta gọi là mai anh đào.

Ngoài ngắm cảnh, check in với những hàng mai anh đào nở rộ sắc hồng, Tóc Tiên còn tranh thủ dạo chơi Hồ Xuân Hương - một trong những biểu tượng của Đà Lạt.

Thành phố ngàn hoa từ lâu đã trở thành điểm đến yêu thích của giọng ca Có ai thương em như anh khi cô nhiều lần check in ở đây trong các chuyến du lịch. Ca sĩ còn có một căn villa tại khu Nam Hồ vừa để kinh doanh homestay, vừa làm nơi nghỉ dưỡng. Đây cũng là nơi cô và chồng cũ tổ chức hôn lễ cách đây 6 năm.

Tóc Tiên sinh năm 1989, tham gia sinh hoạt văn nghệ ở Nhà thiếu nhi TP HCM từ năm 4 tuổi, bước vào con đường biểu diễn chuyên nghiệp năm 13 tuổi. Khi sự nghiệp đang thành công, cô sang Mỹ du học. Năm 2014, người đẹp về nước hoạt động trở lại, ra nhiều ca khúc trở thành hit như Ngày mai, Có ai thương em như anh... Tóc Tiên từng nhận giải "Nghệ sĩ châu Á xuất sắc" tại Mnet Asian Music Awards năm 2017. Cô chạm ngõ điện ảnh qua phim Già gân, mỹ nhân và găng tơ; Thanh Sói.

Gần đây, Tóc Tiên gây chú ý khi thông báo kết thúc hôn nhân với nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver, 39 tuổi, ly hôn sau 10 năm bên nhau. Tóc Tiên và Hoàng Touliver quen biết từ năm 2015 khi cùng làm việc tại chương trình The Remix, tổ chức đám cưới vào tháng 2/2020. Sau kết hôn, cả hai giữ kín đời sống hôn nhân.