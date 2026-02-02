Làm mứt đu đủ Tết không cần phèn chua, vẫn giòn trong veo

Thời gian gần đây, nhiều bài chia sẻ về mứt Tết tự làm lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội, trong đó công thức mứt đu đủ sấy dẻo của chị Hồng Thắm, Phú Thọ nhận được gần 1.000 lượt tương tác. Dưới phần bình luận, nhiều người cho biết đã thử làm thành công, một số còn biến tấu khi sên cùng chanh dây để tạo vị chua ngọt nhẹ, giúp món mứt dễ ăn hơn.

Chị Thắm cho biết bản thân yêu thích nấu nướng và thường tự làm mứt mỗi dịp Tết để cả gia đình cùng thưởng thức. Những năm trước, chị làm mứt dừa, mứt vỏ bưởi, mứt me, còn năm nay chọn đu đủ vì nguyên liệu dễ tìm, cách làm đơn giản và phù hợp với xu hướng hạn chế phụ gia trong thực phẩm ngày Tết.

Đu đủ chị chọn là loại đặc ruột, trái khoảng 3kg. Ảnh: NVCC.

Theo chị Thắm, để mứt đạt độ giòn và trong, khâu chọn và xử lý nguyên liệu giữ vai trò quan trọng. Đu đủ nên chọn quả già, dáng dài để phần cùi dày, ít hạt. Sau khi khứa cho chảy hết nhựa, đu đủ được gọt vỏ, cắt thành thanh đều, xóc muối cho săn lại rồi ngâm, xả nhiều lần nhằm loại bỏ hoàn toàn vị mặn.

Đu đủ sau khi để ráo được ướp đường, bọc kín và bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh từ vài giờ đến một ngày. Cách làm này giúp đường thấm đều, miếng đu đủ trong hơn và hạn chế tình trạng nát khi sên. Khi chế biến, người làm cho thêm lá dứa để tạo mùi thơm tự nhiên, sên đến khi cạn nước đường rồi chuyển sang công đoạn sấy ở nhiệt độ khoảng 100 độ C, canh liên tục, điều chỉnh thời gian tùy theo độ dẻo mong muốn.

Thành phẩm là những miếng mứt đu đủ vàng trong, dẻo nhẹ, thoang thoảng mùi lá dứa. Theo chia sẻ của chị Thắm, nhiều người ăn thử không nhận ra đó là đu đủ vì vị ngọt vừa, không gắt và khác với mứt truyền thống.

Món mứt đu đủ thành phẩm. Ảnh: NVCC.