Camera AI không "nghỉ tết", người đi xe máy lưu ý loạt lỗi phạt nguội

Không đội mũ bảo hiểm

Theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bị xử phạt nghiêm khắc đối với nhiều đối tượng. Cụ thể, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy và các loại xe tương tự sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu không đội mũ bảo hiểm hoặc chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm, trừ các trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 06 tuổi hoặc áp giải người vi phạm pháp luật (điểm h, i khoản 2 Điều 7).

Bên cạnh đó, người được chở trên xe mô tô, xe gắn máy nếu không đội mũ bảo hiểm cũng bị phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (điểm b khoản 5 Điều 12).

Đối với người điều khiển xe đạp máy, mức phạt tương tự được áp dụng nếu không đội mũ bảo hiểm hoặc chở người không đội mũ bảo hiểm, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định (điểm d, đ khoản 4 Điều 9).

Chở "kẹp ba", "kẹp bốn" trên xe máy

Căn cứ điểm g khoản 2, điểm b khoản 3 và điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi chở quá số người khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy sẽ bị xử phạt theo mức độ vi phạm.

Cụ thể, người điều khiển xe chở 02 người sẽ bị phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng, trừ các trường hợp chở người bệnh đi cấp cứu, trẻ em dưới 12 tuổi, người già yếu, người khuyết tật hoặc áp giải người vi phạm pháp luật. Trường hợp chở từ 03 người trở lên, mức phạt tăng lên từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn bị trừ 02 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 7.

Vượt đèn đỏ

Căn cứ điểm c khoản 7 và điểm b khoản 10 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi vượt đèn đỏ (không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông) năm 2026 đối với xe mô tô, xe gắn máy được xử phạt như sau:

Trường hợp vượt đèn đỏ nhưng không gây tai nạn giao thông, người điều khiển xe máy bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng, đồng thời bị trừ 04 điểm giấy phép lái xe theo điểm b khoản 13 Điều 7.

Nếu vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên từ 10.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng, kèm theo hình thức trừ 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Đi ngược chiều

Theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 7 của Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi ngược chiều của đường một chiều, đi ngược chiều trên đường có biển “Cấm đi ngược chiều” sẽ bị phạt từ 4.000.000 đồng tới 6.000.000 đồng.

Trong trường hợp đi ngược chiều và gây tai nạn giao thông, mức phạt sẽ là từ 10.000.000 đồng tới 14.000.000 đồng. Ngoài ra, người điều khiển xe máy còn bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm theo quy định tại điểm a khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP.

Trên đây là những lỗi giao thông phổ biến trong dịp Tết Nguyên đán có thể dễ dàng bị hệ thống camera AI phát hiện. Vì vậy, người điều khiển xe máy cần đặc biệt lưu ý để tránh bị xử phạt ngay từ đầu năm mới.