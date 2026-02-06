Vì sao phải cúng ông Công ông Táo trước 12 giờ ngày 23? Thời điểm vàng thực hiện lễ cúng để đón nhiều  tài lộc

Vì sao phải cúng ông Công ông Táo trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp?

Không chỉ dừng lại ở việc “làm lễ cho đủ”, thời điểm cúng – đặc biệt là yêu cầu hoàn tất cúng ông Công ông Táo trước 12 giờ trưa còn mang nhiều tầng ý nghĩa gắn với tín ngưỡng dân gian, quan niệm thời gian và nếp sinh hoạt truyền thống của cư dân nông nghiệp.

Theo quan niệm dân gian, 23 tháng Chạp là ngày Táo quân chầu trời. Ông Công ông Táo - vị thần cai quản bếp núc, giữ lửa gia đình và ghi nhận nếp sống, đạo đức của mỗi nhà sẽ cưỡi cá chép lên thiên đình để tâu trình với Ngọc Hoàng mọi việc lớn nhỏ trong năm. Dân gian tin rằng, hành trình này diễn ra vào buổi trưa ngày 23 tháng Chạp. Vì vậy, lễ tiễn Táo quân cần được tiến hành trước thời khắc đó, để “kịp giờ” các ngài lên đường và kịp tấu trình với Ngọc Hoàng.

Mâm cơm cúng ông Công ông Táo. Ảnh AI

Không chỉ vậy, mốc 12 giờ trưa mang ý nghĩa ranh giới âm - dương trong ngày. Trong tư duy phương Đông, buổi sáng thuộc dương khí đang thịnh, là thời điểm thuận lợi để thực hiện các nghi lễ cầu may, tiễn đưa thần linh. Sau giờ Ngọ (12 giờ trưa), dương khí suy giảm, âm khí dần tăng, không còn được coi là thời điểm cát lành cho việc cúng lễ. Bởi vậy, nhiều gia đình kiêng cúng ông Công ông Táo sau giờ này, dù vẫn là cùng một ngày âm lịch.

Ngoài ra, thời điểm trước 12 giờ cũng gắn với nhịp sinh hoạt truyền thống của người Việt xưa. Buổi sáng là lúc gia đình quây quần, bếp lửa đỏ lửa, việc sửa soạn lễ cúng diễn ra trong không khí trang nghiêm, ấm cúng. Cúng sớm còn mang ý nghĩa “tiễn Táo quân chu đáo”, thể hiện sự kính trọng đối với vị thần đã gắn bó với mái nhà suốt một năm.

Ở góc độ tâm lý - văn hóa, cúng sớm để an tâm bước vào những ngày cuối năm. Sau lễ ông Công ông Táo, người Việt chính thức bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị Tết với tâm thế nhẹ nhõm, như đã khép lại chuyện cũ của năm qua. Việc cúng trước 12 giờ ngày 23 tháng Chạp vì thế không chỉ là một mốc thời gian mang tính nghi lễ, mà còn là dấu hiệu chuyển giao, đánh dấu sự khởi đầu cho không khí Tết đang đến rất gần.

Ngày nay, trong nhịp sống hiện đại, nhiều gia đình có thể linh hoạt cúng sớm hơn một vài ngày hoặc vào buổi sáng sớm 23 tháng Chạp để phù hợp điều kiện sinh hoạt. Tuy nhiên, quan niệm “cúng ông Công ông Táo trước 12 giờ trưa” vẫn được duy trì rộng rãi như một cách gìn giữ nét đẹp truyền thống, thể hiện sự trân trọng đối với tín ngưỡng dân gian đã bền bỉ đi cùng người Việt qua nhiều thế hệ.

Ngày, giờ vàng cúng ông Công ông Táo năm 2026

Lễ cúng ông Công ông Táo không chỉ là một nghi thức dân gian quen thuộc vào ngày 23 tháng Chạp, mà còn là thời điểm mang tính tâm linh quan trọng, đánh dấu sự khép lại của một năm cũ. Chính vì vậy, việc chọn ngày giờ đẹp khi làm lễ được nhiều gia đình coi trọng, không đơn thuần là hình thức mà xuất phát từ những lớp nghĩa văn hóa – tín ngưỡng sâu xa.

Những ngày dưới đây được xem là ngày giờ vàng, thích hợp để thực hiện lễ cúng bao gồm:

Ảnh AI.

Như vậy, lễ cúng ông Công ông Táo được xem là nghi thức mở đầu mùa Tết. Việc chọn thời điểm tốt không chỉ là tiễn thần bếp, mà còn là cách gửi gắm mong ước: gia đạo yên ấm, bếp lửa luôn đỏ, làm ăn thuận lợi, trên dưới trong nhà hòa thuận. Với nhiều người, “đầu xuôi thì đuôi lọt”, nghi lễ đầu tiên của Tết càng cẩn trọng thì tâm thế đón năm mới càng an tâm.