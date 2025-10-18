Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm

Sự kiện: Ẩm thực, nhà hàng
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Cách làm sườn rim nước dừa rất đơn giản, không tốn nhiều thời gian nhưng hương vị cực kỳ hấp dẫn.

Miếng sườn rim nước dừa mềm ngọt, béo ngậy cực kỳ tốn cơm. Món ngon được chị Thùy Linh, một người mẹ trẻ yêu bếp núc chia sẻ.

Nguyên liệu:

- 700gram sườn

- 500ml nước dừa

- Gia vị: 1 thìa canh nước cốt dừa, 2 thìa con nước mắm, 3 thìa con dầu hào, 2 thìa canh bột năng, dầu ăn, hạt tiêu.

- 2 củ sả, 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, xay nhỏ.

Cách làm:

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm - 1

Chuẩn bị phần xốt: Phi thơm hỗn hợp sả, hành, tỏi đã xay nhỏ, thêm 2 thìa con nước mắm, 1 thìa canh nước cốt dừa...

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm - 2

và 500ml nước dừa vào đun sôi.

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm - 3

Trút sườn vào chảo và đảo đều cho phần xốt và sườn hoà quyện vào nhau.

Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm - 4

Đun trên nhiệt vừa đến khi phần nước xốt sền sệt, nêm nếm lại cho vừa miệng là hoàn thành. Sườn heo chín mềm, đậm vị, hấp dẫn, ăn cùng cơm nóng ngon tuyệt vời.

Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh
Thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo từ bì lợn, giàu collagen giúp da không nứt nẻ trong trời thu hanh

Bì lợn mang lại giá trị dinh dưỡng cao, đặc biệt được ưa chuộng trong các chế độ ăn giúp làm đẹp. Dưới đây mách bạn thử ngay cách làm món ngon rẻ bèo,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phương Nghi (t/h) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/10/2025 16:27 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Ẩm thực, nhà hàng Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN