Sườn chua ngọt ăn mãi cũng chán, làm món này đánh bay cả nồi cơm

Miếng sườn rim nước dừa mềm ngọt, béo ngậy cực kỳ tốn cơm. Món ngon được chị Thùy Linh, một người mẹ trẻ yêu bếp núc chia sẻ.

Nguyên liệu:

- 700gram sườn

- 500ml nước dừa

- Gia vị: 1 thìa canh nước cốt dừa, 2 thìa con nước mắm, 3 thìa con dầu hào, 2 thìa canh bột năng, dầu ăn, hạt tiêu.

- 2 củ sả, 2 củ hành khô, 1 củ tỏi, xay nhỏ.

Cách làm:

Chuẩn bị phần xốt: Phi thơm hỗn hợp sả, hành, tỏi đã xay nhỏ, thêm 2 thìa con nước mắm, 1 thìa canh nước cốt dừa...

và 500ml nước dừa vào đun sôi.

Trút sườn vào chảo và đảo đều cho phần xốt và sườn hoà quyện vào nhau.

Đun trên nhiệt vừa đến khi phần nước xốt sền sệt, nêm nếm lại cho vừa miệng là hoàn thành. Sườn heo chín mềm, đậm vị, hấp dẫn, ăn cùng cơm nóng ngon tuyệt vời.