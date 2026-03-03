Người Hà Nội mang thang 'săn ảnh' đường hoa phong linh nở vàng rực rỡ

Dọc tuyến đường dài khoảng 500m trong khu đô thị thuộc phường Dương Nội, Hà Nội, hàng phong linh đang vào độ nở rộ.

Hoa vàng phủ kín hai bên lối đi, tạo nên khung cảnh nổi bật giữa khu dân cư phía Tây Thủ đô.

Phong linh, còn gọi là chuông vàng, có tên khoa học Tabebuia Argentea, có nguồn gốc Nam Mỹ. Cây thuộc nhóm thân gỗ nhỏ, vỏ màu xám nhạt, trưởng thành cao khoảng 5-10m.

Vào mùa đông cây rụng lá, đến đầu xuân bắt đầu ra nụ và bung hoa. Hoa mọc thành chùm, màu vàng tươi, hình chuông và rủ xuống.

Thời gian hoa nở kéo dài khoảng 2-3 tuần, trong mùa có thể lặp lại vài đợt. Sau mỗi đợt hoa, cây kết quả, khi quả khô sẽ tách vỏ, lộ hạt bên trong để nhân giống.

Theo người dân, hàng phong linh này được trồng từ năm 2021. Hiện nhiều cây cao 2-6 m, tán bắt đầu giao nhau, đủ tạo thành một “vòm hoa” khi bước vào mùa nở rộ.

Đáng chú ý, xen giữa các tán phong linh là những cây hoa gạo đang trổ bông đỏ. Sắc đỏ nổi bật giữa nền vàng khiến cả đoạn đường trở nên bắt mắt hơn, thu hút nhiều người dừng lại chụp hình.

Buổi sáng và đầu giờ chiều, từng nhóm gia đình, bạn trẻ tập trung khá đông.

“Thấy bạn bè chia sẻ ảnh hoa vàng rất đẹp nên tôi rủ nhóm bạn qua chụp. Chúng tôi thuê thợ trang điểm và nhiếp ảnh gia đi cùng để có bộ ảnh chỉnh chu hơn”, Ngọc Anh (22 tuổi, ở Hà Đông) chia sẻ.

Các bạn trẻ chuẩn bị kỹ lưỡng cho buổi chụp. Một số nhóm mang theo thang gấp nhỏ để có thể chụp cận tán hoa ở vị trí cao.

Các dịch vụ trang điểm, chụp ảnh cũng xuất hiện nhiều hơn quanh khu vực vào dịp này.

“Mỗi năm hoa nở một thời điểm khác nhau nhưng thường rơi vào tháng 3. Không gian ở đây thoáng, hoa nở dày nên lên hình đẹp. Chúng tôi coi đây như một cuộc hẹn đầu năm”, chị Hồng Anh chia sẻ khi đang tạo dáng lưu lại khoảnh khắc đẹp bên đường hoa phong linh.

Thời gian hoa phong linh nở không kéo dài, chỉ khoảng vài tuần. Chính vì vậy, nhiều người tranh thủ đến sớm để lưu lại hình ảnh trước khi hoa tàn.

Trong khu đô thị này, phong linh được trồng khá đồng đều, trước nhiều căn nhà đều có cây nở hoa vàng, tạo diện mạo riêng cho khu vực mỗi độ xuân về.