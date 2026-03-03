Khách Việt hoàn hủy vé máy bay thế nào do xung đột Trung Đông?

Trước tình hình chiến sự xảy ra ở khu vực Trung Đông, các đường bay qua các sân bay lớn như Dubai (UAE), Riyadh (Arab Saudi), Doha (Qatar), Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ)... đều bị ảnh hưởng. Theo thông báo từ các hãng hàng không gồm Qatar Airways, Emirates, Etihad Airways, Cathay Pacific, China Southern Airlines, Singapore Airlines... và đại diện của hai đại lý vé máy bay ở Hà Nội, hành khách mua vé có quyền hoàn hủy miễn phí.

Sân bay Dubai ngày 1/3. Ảnh: TheTraveler

Các điều kiện hoàn hủy vé

Mỗi hãng hàng không đều có chính sách riêng, thời gian áp dụng khác nhau. Tuy nhiên hầu hết các vé máy bay đến khu vực Trung Đông chưa khởi hành đều được hoàn/hủy miễn phí. Các vé được áp dụng phát hành trước hoặc trong ngày 28/2 (ngày xảy ra xung đột quân sự) cho đến 7/3 hoặc sau vài ngày, tùy hãng hàng không và tùy tình hình thực tế.

Khách bị ảnh hưởng sẽ được sắp xếp lại trên chuyến bay thay thế hoặc có thể yêu cầu hoàn tiền toàn bộ vé chưa sử dụng.

Vé được đổi phải cùng hạng hoặc hạng ghế thấp hơn và phụ thuộc vào điều khoản đặt chỗ của hãng hàng không.

Hành trình bay mới phải được hoàn tất trong vòng một tuần cho đến 2 tháng sau khi đã hoàn vé cũ, tùy thuộc hãng hàng không.

Các vé đã sử dụng một phần (một chiều) được hoàn theo phần vé chưa sử dụng.

Không áp dụng cho vé noshow (hành khách không đến vào ngày đã bay).

Cách hoàn hủy vé

Khách đặt vé trực tiếp với hãng, liên hệ thông qua email, điện thoại với hệ thống chăm sóc khách hàng, đường dây nóng của các hãng hàng không.

Khách (hoặc người đại diện) có thể đến trực tiếp phòng vé của các hãng bị ảnh hưởng bởi chiến sự để xử lý. Một số hãng, trong đó có Qatar Airways và Emirates đã mở quầy hỗ trợ tại sân bay ở Hà Nội và TP HCM, thông báo trực tiếp đến hành khách, triển khai chính sách đổi/hoàn vé theo quy định.

Khách đặt vé qua các ứng dụng trung gian (Trip, Traveloka...) thao tác trên ứng dụng hoặc liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng.

Vé đặt qua đại lý hoặc hãng hàng không đối tác, các đại lý hoặc hãng phát hành sẽ có trách nhiệm hỗ trợ khách hàng làm các thủ tục hoàn, hủy hoặc đổi vé mới.

Với khách đang mắc kẹt tại Trung Đông

Những hành khách đang bị mắc kẹt phải đợi các thông báo mới nhất được cập nhật liên tục trong ngày thông qua các thông tin chính thống trên website và ứng dụng của hãng hàng không, cũng như thường xuyên kiểm tra tin nhắn và email đã đăng ký mua vé.

Các thông tin về thay đổi chuyến bay, thời gian, an toàn bay hoặc các quy định khác đều được các hãng cập nhật ít nhất hai lần trong ngày vào sáng và chiều.

Các hãng hàng không khuyến cáo khách đang bị mắc kẹt ở Trung Đông không cung cấp bất kỳ mật mã, chi tiết tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào qua mạng xã hội đề phòng các trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng.

Hành khách cũng cần lưu ý kiểm tra tình trạng visa nếu chuyến bay bị hủy kéo dài ảnh hưởng đến việc xuất nhập cảnh.

Chính quyền UAE và Oman hiện yêu cầu các chủ khách sạn, resort, dịch vụ lưu trú phải sắp xếp và nối dài thời hạn lưu trú cho khách du lịch bị kẹt lại vì tình hình hiện tại. Chi phí sẽ do Nhà nước chi trả.

Chuyến VNA đi Pháp (màu đỏ) - tránh khu vực Trung Đông. Ảnh: Flightradar24

Hiện một số hãng ở châu Á có đường bay tới châu Âu như Vietnam Airlines, Air China, China Southern, China Eastern, Singapore Airlines, Thai Airways... đều né khu vực Trung Đông và có hành trình chếch lên phía Bắc (theo ảnh vệ tinh Flightradar24). Những hành trình này vẫn diễn ra bình thường. Một số hãng có thời gian bay kéo dài hơn từ 60 đến 90 phút. Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng hàng không xuất phát từ Việt Nam điều chỉnh đường bay nhằm đảm bảo an toàn.

Theo thông báo của Etihad Airways sáng 3/3, hãng tiếp tục ngừng các chuyến bay tới ít nhất 14h ngày 4/3. Emirates chưa có thông báo ngày giờ cụ thể, nhưng "sẽ cập nhật tình hình liên tục". Qatar Airways theo thông báo tối ngày 2/3, các chuyến bay vẫn chưa thể nối lại, đợi thông tin tiếp theo vào 9h ngày 3/3 (12h theo giờ Hà Nội).