Trai tráng xứ Đoài xuống sông 'dập sào bắt cá'

Ngay từ trưa 2/3, khúc sông Tích đoạn qua xã Tích Giang đã ken đặc người. Khi hiệu lệnh vang lên, hàng trăm "dập thủ" - cách gọi vui những người tham gia dập sào bắt cá - đồng loạt lội xuống nước, giăng sào tạo thành thế trận nhiều lớp.

Mỗi chiếc sào dài 5-6 m, thân chắc tay, phía dưới gắn khung lưới đủ bền để giữ cá lớn. Cá sông Tích bơi nhanh và lẩn sâu dưới lớp bùn, buộc người tham gia phải phối hợp nhịp nhàng, dồn cá vào vùng nước hẹp rồi đồng loạt úp sào. Xen giữa các lớp dập là nơm tre, sẵn sàng chụp gọn khi cá mắc kẹt.

Giữa đội hình ấy, ông Duy Thảo, 70 tuổi, vẫn giữ nhịp chắc tay không kém lớp trẻ. "Xuống nước là phải hết mình", ông nói, cho biết đã gắn bó với lễ hội từ thời trai trẻ.

Năm nay thời tiết dịu hơn, nước mát, nhưng không khí dưới sông vẫn "nóng" bởi những màn rượt đuổi cá đầy kịch tính.

Hai bên bờ sông, hàng nghìn người đứng kín. Mỗi lần có ai đó bắt được cá lớn, tiếng reo hò lại vang lên. Có những con cá chép nặng tới 6-7 kg được giơ cao giữa tiếng vỗ tay và điện thoại ghi hình liên tục.

Ông Thảo khoe chiến tích bắt được 2 con cá sau màn "bày binh bố trận".

Nhiều thanh niên lần đầu xuống nước cũng hào hứng nhập cuộc. Anh Vinh cho biết trước đây chỉ đứng xem, năm nay mới trực tiếp cầm sào. "Tưởng dễ mà khó. Cá nhanh và khỏe lắm. Thấy các cụ làm được, mình càng có động lực", anh nói.

Người dân vây quanh chụp ảnh, ghi hình những chú cá lớn được bắt lên bờ, coi đó là "lộc sông" đầu năm.

Lễ hội dập cá ở Tích Giang thuộc không gian văn hóa xứ Đoài - tên gọi dân gian chỉ vùng đất phía tây Thăng Long xưa. "Đoài" trong bát quái nghĩa là hướng Tây, vì vậy khu vực Sơn Tây cũ (nay gồm Ba Vì, Phúc Thọ, Thạch Thất, Quốc Oai…) thường được gọi là xứ Đoài.

Theo tư liệu địa phương, tục "dập sào" trên sông Tích gắn với đình Tường Phiêu - một ngôi đình cổ tiêu biểu của vùng. Tương truyền, người dân ven sông được truyền dạy cách đan vó, chế tạo sào dập và phối hợp vây bắt cá trên sông nước.