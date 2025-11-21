Cách kho cá chắc thịt, hao cơm lại không hề tanh

Nguyên liệu:

- 500g cá bống

- 2 muỗng canh đường

- 4 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng cà phê hạt nêm

- 1/2 muỗng cà phê muối

- Hạt tiêu xay

- Ớt, bột hành, hành phi.

Cách làm:

Cá rửa sạch với muối và giấm cho sạch nhớt.

Ướp cá với 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê muối, hạt tiêu xay, bột hành khoảng 30 phút.

Làm nóng chảo, thêm 1 muỗng canh đường và chưng lấy nước màu. Khi đạt màu mong muốn, tắt bếp, cho vào chảo hành củ đập dập, hạt tiêu, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 4 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường. Mở lại bếp, rồi thêm nửa bát nước vào đun sôi trở lại thì cho cá vào. Trở mặt cá để ngấm đều gia vị.

Đun cá đến độ cạn và sệt mong muốn.

Thêm ớt, hạt tiêu xay và hành phi là hoàn thành.