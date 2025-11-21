Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Cách kho cá chắc thịt, hao cơm lại không hề tanh

Sự kiện: Món ngon từ cá

Các bống kho theo cách này thơm ngon đậm đà, ai cũng mê.

Cách kho cá chắc thịt, hao cơm lại không hề tanh - 1

Nguyên liệu:

- 500g cá bống 

- 2 muỗng canh đường

- 4 muỗng canh nước mắm

- 1 muỗng cà phê hạt nêm

- 1/2 muỗng cà phê muối

-  Hạt tiêu xay

- Ớt, bột hành, hành phi.

Cách làm:

Cá rửa sạch với muối và giấm cho sạch nhớt.

Ướp cá với 1 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê&nbsp;muối, hạt tiêu xay, bột hành khoảng 30 phút.

Làm nóng chảo, thêm 1 muỗng canh đường và chưng lấy nước màu. Khi đạt màu mong muốn, tắt bếp, cho vào chảo hành củ đập dập, hạt tiêu, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm, 4 muỗng canh nước mắm, 1/2 muỗng canh đường. Mở lại bếp, rồi thêm nửa bát nước vào đun sôi trở lại thì cho cá vào. Trở mặt cá để ngấm đều gia vị.

Đun cá đến độ cạn và sệt mong muốn.

Thêm ớt, hạt tiêu xay và hành phi là hoàn thành.

Món cá kho 'cao lương mỹ vị không sánh bằng' của MC Diệp Chi
MC Diệp Chi làm cá mắm kho kiểu xứ Nghệ, được om cùng vỏ quýt, mật mía, nước chè xanh, đưa cơm ngày lạnh.

Theo Châm Đỗ ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-21/11/2025 05:51 AM (GMT+7)
