Bộ phận bổ nhất của con lợn được cho là bảo vệ nguồn sống mà ai cũng nên ăn, rất sẵn ở chợ Việt

Bộ phận bổ nhất của con lợn, cực tốt cho tim và máu

Lợn là nguồn thực phẩm bổ dưỡng, cung cấp chất đạm, chất béo, vitamin và các muối khoáng cho cơ thể. Nếu cơ thể tiêu thụ một lượng vừa phải thịt lợn sẽ có lợi trong việc duy trì khối lượng cơ bắp, cải thiện trí não, nâng cao sức đề kháng, phòng ngừa tình trạng thiếu máu và tổn thương tế bào thần kinh.

Thịt lợn có lợi nhưng đây không phải bộ phận duy nhất có giá trị trong cơ thể con lợn. Có một bộ phận còn đắt giá hơn cả thịt lợn, nếu dùng thường xuyên sẽ tăng cường sức khỏe tim mạch, tăng sức co bóp cơ tim đó chính là phần tim lợn.

Chính vì mỗi con lợn chỉ có một quả tim nên không phải lúc nào cũng sẵn để mua, nếu không đi chợ từ sáng sớm thì đôi khi có tiền cũng chưa chắc đã mua được phần "thịt" này.

Tim lợn có chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, chất béo, canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, niacin... có tác dụng tăng cường chức năng cơ tim rất tốt. Nó cũng có lợi cho việc phục hồi chức năng của tim hay thần kinh. Ngoài ra, tim lợn còn bổ máu, chữa mất ngủ, hồi hộp, vã mồ hôi...

Đặc biệt tim lợn là nguồn cung cấp tuyệt vời vitamin B3 (niacin). Loại vitamin này có tác dụng thúc đẩy quá trình dị hóa chất béo trong cơ thể, giãn nở mạch máu, có lợi cho chức năng hô hấp. Nếu cơ thể thiếu hụt vitamin B3 sẽ mắc các bệnh như viêm da, viêm lưỡi, mất ngủ.

Ngoài ra, thành phần riboflavin (vitamin B2) hỗ trợ tạo năng lượng, có lợi cho sức khỏe máu, cải thiện thị giác và giảm mệt mỏi. Hàm lượng choline trong thịt lợn giúp tăng cường chức năng gan, giảm áp lực trong việc xử lý chất béo.

Ảnh minh hoạ

Tim lợn là một trong những loại thực phẩm giàu dinh dưỡng và rất dễ ăn. Các món ăn làm từ nguyên liệu này cũng vô cùng đa dạng và có cách làm khá đơn giản.

Tim heo xào chua ngọt

Tim heo xào chua ngọt là một món rất dễ ăn và có màu sắc đẹp mắt. Với món ăn này, bạn không nên thái tim heo theo chiều dọc vì khi xào sẽ bị dai. Bên cạnh đó, bạn nên ướp tim với hạt nêm và tiêu khoảng 15 phút trước khi xào để món ăn được đậm đà và tròn vị hơn. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được sự dai dai, đậm vị của tim heo hòa quyện trong vị ngọt thanh của các loại rau củ quả.

Tim heo hấp

Nếu bạn đang cảm thấy ngán những món ăn xào nhiều dầu mỡ thì có thể tham khảo món tim heo hấp. Với cách chế biến này, tim heo sẽ giữ được sự tươi ngọt vốn có và không bị mất chất dinh dưỡng. Để giúp món ăn có thêm màu sắc và mùi vị, bạn có thể đem hấp chung với hành lá, hành tây, cần tây, ớt sừng,...

Cháo tim heo

Nếu bạn đang tìm một món ăn để bồi bổ sức khỏe cho người mới bệnh dậy thì có thể nấu cháo tim heo. Đây là một món ăn rất bổ dưỡng, có hương vị thơm ngon, dễ ăn, cách chế biến không quá cầu kỳ hay mất nhiều thời gian. Những hạt gạo nở bung, mềm thơm quyện trong vị ngọt thanh và béo thơm của tim heo sẽ giúp kích thích sự thèm ăn. Bạn có thể ăn cháo cùng với tim heo luộc mềm, thái mỏng cùng một chút tiêu và hành lá rắc lên trên.

Tim heo hầm thuốc bắc

Tô tim heo hầm thuốc bắc nóng hổi, nghi ngút khói cùng hương thơm hấp dẫn sẽ rất thích hợp để dùng trong những ngày trời mưa và se lạnh. Đây là một món ăn vô cùng bổ dưỡng với vị ngọt thanh và thơm lừng của tim và các loại thuốc bắc. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được miếng tim heo mềm, mọng nước cùng nước hầm sánh ngậy nhưng không gây ngán. Đây là một trong những món ăn mà bạn nhất định phải bổ sung vào thực đơn của gia đình mình.

Tim heo hầm hạt sen

Tim heo hầm hạt sen có cách chế biến đơn giản, không cầu kỳ nhưng lại vô cùng thơm ngon và bổ dưỡng. Với món ăn này, bạn chỉ cần chuẩn bị các nguyên liệu dễ tìm như tim heo, hạt sen, cà rốt, hành băm, tiêu, nước mắm. Khi ăn, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt mềm của tim heo, vị ngọt bùi và beo béo của hạt sen cùng vị ngọt thanh của nước dùng.

Mì xào tim cật

Một trong những món ăn làm từ tim heo bổ dưỡng, thơm ngon và có cách làm đơn giản, nhanh chóng mà bạn không nên bỏ qua là mì xào tim cật. Sợi mì dai dai, ngấm vị cùng với tim cật mềm dai, giòn giòn chắc chắn sẽ khiến bạn không thể dừng đũa.

Hủ tiếu xào tim cật

Hủ tiếu xào tim cật cũng là một trong những món ăn làm từ tim heo được rất nhiều người yêu thích. Những cọng hủ tiếu dai dai, đậm vị, vừa chín tới kết hợp với vị giòn ngọt của tim và cật heo, chắc chắn sẽ khiến các thành viên trong gia đình của bạn không thể cưỡng lại được.

Tim heo xào mướp

Tim heo xào mướp là một món ăn vô cùng giản dị nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng. Đây là món ăn phù hợp cho những người bận rộn, không có nhiều thời gian vào bếp nhưng vẫn muốn đảm bảo bữa cơm gia đình đầy đủ dưỡng chất.

Tim heo xào cần tỏi

Tim heo xào cần tỏi là món khá phổ biến trong bữa cơm gia đình Việt. Đây là một món ăn đậm đà, rất bắt cơm và có hương thơm vô cùng hấp dẫn. Khi thưởng thức, bạn sẽ cảm nhận được vị ngọt và đậm đà mà vẫn giữ được sự dai giòn của tim heo, đan xen vào đó là mùi cần tây đặc trưng, vị ngọt của cà rốt và chút cay của ớt sừng tạo nên hương vị thơm ngon không thể nào cưỡng lại.

Tim heo xào bông hẹ

Tim heo kết hợp với bông hẹ sẽ tạo nên một món ăn vô cùng hấp dẫn và rất bắt cơm. Món ăn này có màu sắc đẹp mắt với sắc cam của cà rốt, gam xanh tươi mát của bông hẹ, màu trắng của hành tây cùng gam màu vừa độc đáo vừa quen thuộc của tim heo.

Tim heo xào rau củ thập cẩm

Tim heo xào rau củ thập cẩm có màu sắc bắt mắt, đầy đủ dưỡng chất cùng cách chế biến đơn giản. Nguyên liệu dùng để làm món ăn này rất dễ kiếm như tim heo, bông cải xanh, cà rốt, đậu hà lan,... Để món ăn được đậm đà hơn, bạn nên ướp tim heo với gia vị khoảng 15 - 20 phút trước khi xào.