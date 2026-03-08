Ngỡ ngàng sắc vàng phong linh nhuộm rực rỡ phố phường Hà Nội

Hoa phong linh: Vẻ đẹp "vô thực" của loài hoa chuông vàng

Hoa phong linh trong khu Tòa án Nhân dân. (Ảnh: Lê Thanh)

Điểm độc đáo nhất của hoa phong linh chính là sự "quyết liệt" trong cách khoe sắc. Khi vào độ nở rộ nhất, cây thường rụng sạch lá, chỉ còn lại những chùm hoa hình chiếc chuông san sát nhau, bao phủ toàn bộ tán cây. Nhìn từ xa, những hàng phong linh giống như những dải lụa vàng rực rỡ dệt nên giữa nền trời xanh thẳm.

Sắc vàng của phong linh không chói chang như nắng hạ mà mang vẻ óng ả, mượt mà của mùa xuân. Mỗi khi có cơn gió thoảng qua, những "chiếc chuông vàng" đung đưa, rồi nhẹ nhàng rụng xuống tạo thành một thảm hoa rực rỡ dưới chân, khiến không gian trở nên lãng mạn như một thước phim điện ảnh.

Những "tọa độ vàng" check-in hoa phong linh tại Hà Nội

Nếu du khách đang tìm kiếm những khung hình "nghìn like", hãy lưu ngay các địa chỉ đang nở rộ nhất hiện nay:

1. Khu đô thị ParkCity (Quận Hà Đông)

Hoa Phong Linh nở bung sắc vàng tại con phố Lý Thường Kiệt và Hỏa Lò. (Ảnh: Lê Thanh)

Đây chính là "thánh địa" của hoa phong linh tại Hà Nội. Con đường nội khu tại đây quy tụ hàng trăm gốc phong linh được trồng thẳng tắp. Vào mùa hoa, cả đoạn đường dài hàng trăm mét khoác lên mình màu vàng rực rỡ, thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan và chụp ảnh mỗi ngày.

2. Khu đô thị Splendora (Bắc An Khánh, Hoài Đức)

Nếu muốn tìm một không gian bình yên hơn để thong dong ngắm hoa, Splendora là lựa chọn tuyệt vời. Những hàng phong linh ở đây nở rất đều và đậm màu, tạo nên một bối cảnh chụp ảnh mang phong cách châu Âu đầy ấn tượng.

3. Phố Lý Thường Kiệt và Hỏa Lò

Các bạn trẻ check in tại phố Hỏa Lò. (Ảnh: Nguyễn Đình Toàn)

Không tập trung thành hàng dài nhưng rải rác bên cạnh những bức tường vàng cổ kính của các biệt thự Pháp cũ trên phố Lý Thường Kiệt, một vài gốc phong linh vươn cao thắp sáng cả góc phố. Sắc vàng của hoa hòa quyện với nét trầm mặc của kiến trúc xưa tạo nên một vẻ đẹp hào hoa, đậm chất Hà Nội.

4. Khu đô thị ĐH Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc

Hoa phong linh nở vàng rực rỡ những con phố của Hà Nội. (Ảnh: Lê Thanh)

Những rặng phong linh đã bắt đầu trổ hoa vàng tại khu Công viên Trung tâm của Khu đô thị Đại Học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. Mỗi bông hoa phong linh như mang trong mình một sức sống mạnh mẽ, tạo nên một cảnh sắc đặc biệt ấn tượng.

Cạnh đó là những đồi chè xanh mướt, tạo nên một khung cảnh thơ mộng và yên bình. Sự kết hợp giữa sắc vàng của hoa phong linh và màu xanh của đồi chè mang đến cho du khách một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây không chỉ là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích chụp ảnh, mà còn là nơi để bạn thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và thoát khỏi nhịp sống hối hả của thành phố.

Bí kíp để có bộ ảnh "cháy máy" với hoa phong linh

Mùa hoa phong linh rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng 10-15 ngày. (Ảnh: Nguyễn Đình Toàn)

Thời điểm "vàng": Hoa phong linh đẹp nhất khi có nắng. Hãy chọn khung giờ từ 8h - 10h sáng hoặc 15h - 17h chiều để tận dụng ánh sáng tự nhiên mềm mại, giúp tôn lên sắc vàng rực của hoa.

Trang phục: Vì nền hoa đã rất rực rỡ, du khách nên ưu tiên các trang phục màu trắng, kem, xanh pastel hoặc denim. Tránh mặc màu vàng trùng tone để không bị "chìm" vào bối cảnh.

Mùa hoa phong linh rất ngắn, chỉ kéo dài khoảng 10-15 ngày. Vì vậy, hãy tranh thủ những ngày nắng đẹp đầu tháng Ba này để xuống phố và lưu giữ cho mình những khoảnh khắc rực rỡ nhất của thủ đô nhé.