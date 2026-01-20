Bộ phận nhiều nạc, ít mỡ, mềm thơm của con heo, tốt cho xương khớp, mùa đông nấu món này ăn vào ấm sực

Sườn là bộ phận được nhiều người ưa thích, là một trong những phần ngon nhất của thịt heo.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bộ phận này cung cấp collagen dồi dào, trong khi đó, collagen lại là loại protein giữ vai trò quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là xương khớp.

Đây cũng là chất chiếm 80% trong cơ cấu hình thành xương cùng với canxi và chiếm 50% trong cơ cấu thành phần của sụn người. Ở người lớn tuổi, việc thiếu collagen do lão hóa sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

Từ bộ phận này có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm cháo sườn bột, rất thích hợp để bạn làm cho gia đình thưởng thức vào những ngày mùa đông xua tan giá lạnh:

Nguyên liệu nấu cháo sườn:

- Xương ống: 400gram

- Sụn non: 500gram

- Bột gạo tẻ: 200gram

- Bột gạo nếp: 30gram

- 2 thìa cà phê muối hồng

- Ăn kèm cháo: hành lá, quẩy, ruốc bông, hạt tiêu, ớt…

Xương ống và sụn non

Cách nấu cháo sườn:

- Cách sơ chế xương ống và sụn non: rửa sạch rồi cho vào nồi luộc sơ qua cùng 1 củ hành khô và gừng (có thể dùng bột gừng nguyên chất). Đến khi sôi tắt bếp và rửa sạch phần xương sụn qua vòi nước sạch.

Sau đó cho phần xương vào nồi áp suất hầm nên chỉnh mức áp suất 30 phút. Khi hầm xương cho 1 củ hành khô vào cùng cho thơm.

1 củ hành khô, chút bột gừng luộc sơ qua và rửa sạch.

- Phần bột gạo: Đổ hỗn hợp bột gạo tẻ và bột gạo nếp vào một cái tô lớn hoặc nồi. Cho 200ml nước lọc vào hoà tan bột và đun trên bếp đến khi bột quánh dính vào nhau.

Đổ 200ml nước lọc vào bột gạo

- Phần xương hầm xong vớt bỏ phần xương ống lọc lấy thịt ra bỏ xương, và phần sụn non vào bát. Sau đó đổ hỗn hợp bột vừa chuẩn bị vào nồi nước xương đã hầm, nấu luôn vào nồi áp suất nên bật chế độ đun sôi lên và quấy từ từ cho phần bột và nước xương hoà quyện vào nhau. Đến khi thấy phần bột cháo trong veo và sôi lên thì bắt đầu đổ phần thịt đã lọc và sụn non vào đảo đều. Sôi lên cho 2 thìa cà phê muối hồng.

- Múc cháo ra bát thêm chút hành, ruốc bông, hạt tiêu và quẩy vào và thưởng thức.

Món cháo sườn bột thơm lừng

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này thành món ngon!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Thuỳ Linh thực hiện.