Cũng là kho thịt với trứng nhưng cách làm này lạ lắm, món mặn béo bùi, thơm phức mà đưa cơm bất ngờ

Kho thịt với trứng từ lâu đã là món ăn quen thuộc, gắn bó với bữa cơm gia đình. Từ nồi thịt kho tàu mềm rục, trứng thấm màu nâu óng đến những phiên bản kho mặn ăn cùng cơm trắng, món ăn này hấp dẫn đưa cơm.

Dựa trên nền hương vị quen thuộc ấy, heo quay kho trứng muối là một biến tấu thú vị: giữ lại cái hồn của món kho truyền thống nhưng thêm vị béo bùi, mặn mà và lạ miệng hơn.

Không cầu kỳ nguyên liệu, cũng chẳng cần kỹ thuật phức tạp, heo quay kho trứng muối chinh phục người ăn bằng hương vị mặn béo hài hòa, thoảng ngọt, thoảng thơm rất riêng.

Miếng heo quay vàng ruộm, da giòn nhẹ bên ngoài nhưng mềm ngậy bên trong, kho cùng trứng muối bùi bở, nước kho sánh màu cánh gián – tất cả tạo nên một món mặn “hao cơm” đúng nghĩa, càng ăn càng ghiền. Dân Việt giới thiệu cách kho thịt heo quay trứng muối

Nguyên liệu kho thịt heo quay với trứng muối:

- Heo quay, cắt miếng vừa ăn

- Trứng muối luộc rồi lột vỏ

- Hành tím nguyên củ

- 1 lon xá xị

- Nước lọc

- Gia vị: nước tương, hạt nêm, đường

Cách kho thịt heo quay với trứng muối:

- Bắc nồi lên bếp, cho hành tím nguyên củ vào phi thơm. Khi hành dậy mùi, cho heo quay vào đảo sơ để thịt săn lại và thấm hương hành.

- Cho trứng muối vào nồi, tiếp đến đổ 1 lon xá xị và thêm nước lọc sao cho nước xăm xắp mặt thịt. Kho lửa vừa khoảng 30 phút để lòng trắng trứng ra bớt vị mặn tự nhiên.

- Sau khi trứng đã dịu mặn, nêm nếm lại với nước tương, hạt nêm và một ít đường theo khẩu vị gia đình.

- Tiếp tục kho thêm đến khi nước rút bớt, thịt lên màu cánh gián óng đẹp. Thời gian kho có thể kéo dài khoảng 45 phút để heo quay thấm sâu gia vị.

- Trứng muối nên cắt ra ngay trước khi ăn để giữ trọn vị bùi và màu sắc đẹp.

- Món heo quay kho trứng muối đạt chuẩn khi thịt mềm, béo mà không ngấy, da vẫn giữ được độ giòn nhẹ, nước kho sánh, thơm mùi xá xị rất đặc trưng. Trứng muối bùi bở, quyện cùng vị mặn ngọt hài hòa khiến bữa cơm gia đình trở nên khác lạ và hấp dẫn hơn hẳn.

Kho thịt theo cách này không mới nhưng hương vị hấp dẫn cực kỳ đưa cơm.

Chúc các bạn thành công với cách kho thịt này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Về Nhà Ăn Cơm thực hiện thực hiện.