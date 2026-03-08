Các món ăn thơm ngon, bổ dưỡng từ ngô không phải ai cũng biết

Súp gà ngô non

Món súp gà ngô non và trứng gà vừa có vị ngọt của ngô, vị thơm của gà, và béo ngậy của lòng trắng trứng. Nhất là khi trời đang lạnh thế này, một chén súp nóng hổi cũng đủ để làm ấm lòng cả gia đình mình.

Nguyên liệu cần có: 300g thịt gà, 1 trái bắp ngọt, 1 củ hành tây, 3 tép tỏi, 2 lát gừng, 2 lòng trắng trứng.

Gia vị: 1 muỗng cà phê nước tương, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh bột bắp, 2 muỗng cà phê giấm gạo, 1 muỗng cà phê dầu mè, hạt nêm, tiêu, hành lá

Hướng dẫn cách nấu: Đầu tiên, bạn băm nhỏ hành tây, gừng, tỏi. Bắc nồi lên bếp, cho 2 muỗng canh dầu ăn vào. Sau đó cho hành tây vào xào thơm. Khi hành tây bắt đầu mềm thì cho gừng và tỏi vào.

Tiếp theo, bạn cho thịt gà vào nồi đậy nắp vung khoảng 2 phút thì cho khoảng 1,5 đến 2 lít nước vào cùng với bắp ngô đã tách hạt (bạn nên cho vừa mới lượng người ăn trong gia đình bạn).

Khi thịt gà chín thì vớt gà ra, để nguội rồi xé nhỏ vừa ăn. Nêm đường, giấm gạo, hạt nêm, hạt tiêu, nước tương, giấm gạo và dầu mè vào rồi khuấy đều.

Dùng dĩa đánh lòng trắng trứng cho sủi bọt lên. Sau đó khuấy súp bằng muôi tạo thành dòng xoáy nước sau đó mới cho lòng trắng trứng vào, bạn nên khuấy thật đều tay.

Cho thịt gà đã xé nhỏ vừa ăn vào nồi súp. Cho bột bắp hòa tan trong nước vào khuấy nhanh tay để có độ đặc sánh. Cuối cùng bạn chỉ cần cho ra tô và rắc thêm hành lá là đã có ngay tô súp gà ngô non nóng hổi thơm ngon.

Bắp xào nóng hổi

Ngày lạnh làm bắp xào nóng hổi là rất hợp. Món bắp xào với vị mặn ngọt hài hòa, hương thơm của bơ, vị dẻo ngọt của bắp thêm ít tép khô, hành lá mang đến sức hấp dẫn không thể chối từ.

Nguyên liệu cần: 2 bắp ngô nếp, 30g tép khô, hành lá – bơ.

Gia vị: đường, muối.

Hướng dẫn cách nấu: Đầu tiên, bạn dùng dao tách hạt bắp, rửa sạch, để ráo nước. Với hành lá thì bạn rửa sạch, cắt phần củ để riêng, phần lá thái nhỏ. Dùng dao đập dập phần hành củ, cắt nhỏ hành củ vừa đập dập.

Làm nóng chảo, cho bơ vào chảo cho bơ tan chảy. Đổ hành củ thái nhỏ vào phi thơm sau đó bạn cho ngô vào chảo đảo đều. Khi ngô quyện với bắp và hành củ, bạn nêm thêm đường và muối vừa khẩu vị ăn của gia đình bạn.

Bạn cho thêm tép khô vào đảo đều cho đến khi tép chuyển màu đỏ cam bắt mắt. Cuối cùng bạn cho hành lá vào đảo đều rồi tắt bếp.

Bạn đã có thêm một món ngon từ ngô. Món này đặc biệt thích hợp để bạn ngồi nhâm nhi cùng bạn bè hoặc gia đình trong những ngày giao mùa. Bạn có thể ăn kèm với tương ớt để tăng thêm hương vị cho món ăn.

Ngô nướng cà ri

Ngô nướng cà ri giữ nguyên được hương vị ngọt ngào của bắp ngô nướng truyền thống, nhưng có sự mới mẻ hơn khi được tẩm ướp thêm chút gia vị.

Nguyên liệu cần có: 2 bắp ngô ngọt, Gia vị: Bột cà ri, bột ớt, muối, dầu ô liu.

Cách nấu: Ngô ngọt cắt thành khúc vừa ăn, sau đó xiên vào que xiên để nướng. Sau đó bạn trộn tất cả các phần gia vị với nhau thành một hỗn hợp. Dùng cọ nhúng vào hỗn hợp này và quết một lớp mỏng đồng đều xung quanh bắp ngô. Sau khi quết xong, xếp từng xiên ngô lên khay.

Tiếp theo, bạn bật lò nướng trước đến 220 độ. Cho khay ngô vào nướng trong khoảng 20 phút. Trong khi nướng được ½ thời gian thì lấy khay ra, lật ngược xiên ngô rồi tiếp tục nướng cho tới khi ngô chín là được.