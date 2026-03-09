Hoa gạo 'thắp lửa' khắp núi rừng Tây Bắc

Tháng 3 vừa chớm, hoa gạo cũng đến với Sơn La như một lời hẹn. Chỉ cần một đêm gió núi hanh hao, sáng ra đã thấy từng chùm hoa đỏ au bật lên trên nền trời xanh thẳm.

Từ ven suối, ven sông, đến đầu bản bóng gạo vươn cao. Thân xù xì, cành khẳng khiu nhưng bền bỉ như chính tính cách của người vùng cao.

Hoa gạo có khắp núi rừng Sơn La, nhưng quyến rũ nhất phải kể đến vùng ven Sông Đà thuộc Quỳnh Nhai. Mỗi mùa hoa nở, sắc đỏ như ngọn lửa bừng lên giữa trời nước mênh mang, níu chân du khách.

Có cây đứng đơn độc giữa nương ngô. Có cây đã hàng trăm năm tuổi, lặng lẽ trở thành chứng nhân cho bao mùa đổi thay của bản làng.

Với đồng bào dân tộc Sơn La, hoa gạo không chỉ là một loài hoa mà đó là tín hiệu của mùa vụ mới, là lời báo hiệu cho những lễ hội đầu năm rộn ràng.

Hoa gạo nở khi lá đã rụng hết. Trên những cành cây trơ trọi chỉ còn lại những đóa hoa năm cánh dày, đỏ thẫm, nhụy vàng nổi bật. Sự đối lập ấy tạo nên vẻ đẹp mạnh mẽ, dứt khoát - một vẻ đẹp không cần tô điểm. Khi hoa rụng, cánh đỏ trải kín mặt đất, như tấm thảm nhung giữa đại ngàn.

Những năm gần đây, cùng với những mùa hoa mận, hoa đào, sơn trà... mùa hoa gạo đang dần trở thành điểm nhấn đặc sắc trong bản đồ du lịch Sơn La.

Nhiều bạn trẻ tìm đến săn ảnh, check-in, chia sẻ những khung hình hoa gạo rực rỡ trên mạng xã hội, góp phần lan tỏa vẻ đẹp tự nhiên của vùng đất này.

Chính quyền và người dân địa phương cũng bắt đầu nhìn thấy giá trị mới từ những cây gạo tưởng chừng chỉ để ngắm. Không ít homestay tận dụng vị trí gần những cây gạo cổ thụ để tạo không gian trải nghiệm, kết hợp kể chuyện văn hóa bản địa và ẩm thực vùng cao.

Bởi giữ hoa gạo cũng chính là giữ ký ức làng bản, giữ một mảng màu không thể thay thế trong bức tranh văn hóa Sơn La. Khi địa phương quyết tâm phát triển du lịch xanh, nông nghiệp sinh thái và kinh tế bản địa, những giá trị tự nhiên như hoa gạo cần được nhìn nhận như một tài sản, chứ không chỉ là vật trang trí của núi rừng.