Ăn bộ phận này của con heo thường xuyên, về già không lo mắc bệnh xương khớp, làm món chua cay ngon tuyệt

Sườn heo được biết đến là một trong những bộ phận thịt heo được rất nhiều người ưa chuộng. Bởi trong bộ phận này có chứa những dưỡng chất vô cùng quan trọng đối với sức khỏe con người.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bộ phận sườn heo cung cấp collagen dồi dào, trong khi đó, collagen lại là loại protein giữ vai trò quan trọng với sức khỏe, đặc biệt là xương khớp.

Đây cũng là chất chiếm 80% trong cơ cấu hình thành xương cùng với canxi và chiếm 50% trong cơ cấu thành phần của sụn người. Ở người lớn tuổi, việc thiếu collagen do lão hóa sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

Việc bổ sung collagen thông qua việc chế biến sườn sụn có tác dụng làm hạn chế xuất hiện và hỗ trợ điều trị các các bệnh về xương khớp.

Từ bộ phận này của con heo có thể chế biến thành nhiều món ăn thơm ngon bổ dưỡng khác nhau. Dân Việt giới thiệu cách làm món sườn chua cay kiểu Thái, rất thích hợp để bạn làm cho gia đình thưởng thức vào những ngày mùa đông với thành phẩm sườn nóng hổi thơm thơm, húp nước dùng chua chua cay cay bùng vị:

Nguyên liệu làm sườn chua cay kiểu Thái

- Sườn cọng hoặc xương heo

- Ớt xiêm xanh

- Rau ngò gai

- Ngò rí

- Chanh

- Lá chúc hoặc lá chanh

- Hành tây

- Gốc ngò

Cách làm sườn chua cay kiểu Thái

- Trụng qua sườn với nước sôi rửa sạch.

- Bỏ vào hầm cùng 1 củ hành tây, gốc ngò, lá chúc. Nếu dùng nồi áp suất thì nêm luôn chút muối và hạt nêm, hầm tầm 30 phút. Nếu dùng nồi thì hầm khoảng 45 phút mở nắp nêm nếm vừa ăn rồi tiếp tục ninh thêm 45 phút nữa.

- Chuẩn bị chanh vắt nước, nhiều rau ngò gai, chút ngò rí, ớt xiêm xanh giã dập.

- Tận dụng nước dùng sau khi hầm thêm nước chanh, ớt, lá ngò vào.

- Chan từ từ vào sườn là hoàn thành.

- Món này khi dùng vị chua sẽ đến trước, sau đó là cay, tuỳ vào khả năng ăn cay và chua của gia đình mà nêm cho phù hợp.

Chúc các bạn thành công khi chế biến bộ phận này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Nhung Vu thực hiện.