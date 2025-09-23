Thực đơn bữa sáng siêu hấp dẫn, cả tháng không lo trùng món

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng nhưng nhiều người không có thời gian để chuẩn bị chu đáo. Cùng tham khảo thực đơn cực hấp dẫn dưới đây của chị Diễm Hiền (TP.Hồ Chí Minh) để có thêm gợi ý cho mình khi vào bếp.

Chị Diễm Hiền chia sẻ, vì 2 con đều đi học xa nhà nên chỉ có dịp nghỉ hè hoặc cuối tuần chị mới tự tay nấu bữa sáng cho các con. Những bữa sáng chị nấu rất đa dạng và hấp dẫn, từ bún, phở đến cháo, xôi, cơm tấm,... Món ăn nào chị cũng dành rất nhiều tâm huyết và yêu thương khi nấu, không chỉ ngon miệng mà còn được trang trí rất bắt mắt.

Sau khi chia sẻ bộ ảnh những bữa ăn sáng tại nhà, chị Hiền đã nhận rất nhiều lời khen của hội chị em yêu bếp.

Cơm sườn nướng, lạp xưởng, trứng chiên và canh bí đao

Xôi mặn gồm chả lụa, lạp xưởng, trứng cút, chà bông gà

Mì gà ác tiềm thuốc bắc

Cà ri vịt ăn với bánh mì

Hủ tiếu khô ăn cùng nước súp bò viên, xương hầm

Hủ tiếu chay, nước hầm củ quả&nbsp;

Hủ tiếu bò viên&nbsp;

Mì hoành thánh

Mì trộn với trứng ốp la, xúc xích cá viên chiên

Mì tôm

Phở bò

Phở gà

Bánh ướt

Bánh canh bột xắt thịt vịt

Bánh canh tôm thịt

Bánh canh hẹ

Cơm chiên thập cẩm

Nui tôm thịt

Nui xào bò&nbsp;

Cháo cá lóc rau đắng

Cháo hột vịt lộn, sò lông

Bún nước tương

Bún măng vịt

Bún mắm

Bún chả giò

Bún riêu cua

Bánh mì chảo&nbsp;có cá mồi, xúc xích, trứng ốp la và lạp xưởng

Bánh mì ăn với lòng khìa nước dừa&nbsp;và salad

Chị Trần Thị Vinh (Hà Nội) chia sẻ những mâm cơm hằng ngày dành cho 2 người nhận rất nhiều chia sẻ và khen ngợi của hội chị em yêu bếp.

