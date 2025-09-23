Thực đơn bữa sáng siêu hấp dẫn, cả tháng không lo trùng món

Chị Diễm Hiền chia sẻ, vì 2 con đều đi học xa nhà nên chỉ có dịp nghỉ hè hoặc cuối tuần chị mới tự tay nấu bữa sáng cho các con. Những bữa sáng chị nấu rất đa dạng và hấp dẫn, từ bún, phở đến cháo, xôi, cơm tấm,... Món ăn nào chị cũng dành rất nhiều tâm huyết và yêu thương khi nấu, không chỉ ngon miệng mà còn được trang trí rất bắt mắt.

Sau khi chia sẻ bộ ảnh những bữa ăn sáng tại nhà, chị Hiền đã nhận rất nhiều lời khen của hội chị em yêu bếp.

Cơm sườn nướng, lạp xưởng, trứng chiên và canh bí đao

Xôi mặn gồm chả lụa, lạp xưởng, trứng cút, chà bông gà

Mì gà ác tiềm thuốc bắc

Cà ri vịt ăn với bánh mì

Hủ tiếu khô ăn cùng nước súp bò viên, xương hầm

Hủ tiếu chay, nước hầm củ quả

Hủ tiếu bò viên

Mì hoành thánh

Mì trộn với trứng ốp la, xúc xích cá viên chiên

Mì tôm

Phở bò

Phở gà

Bánh ướt

Bánh canh bột xắt thịt vịt

Bánh canh tôm thịt

Bánh canh hẹ

Cơm chiên thập cẩm

Nui tôm thịt

Nui xào bò

Cháo cá lóc rau đắng

Cháo hột vịt lộn, sò lông

Bún nước tương

Bún măng vịt

Bún mắm

Bún chả giò

Bún riêu cua

Bánh mì chảo có cá mồi, xúc xích, trứng ốp la và lạp xưởng

Bánh mì ăn với lòng khìa nước dừa và salad