Thực đơn bữa sáng siêu hấp dẫn, cả tháng không lo trùng món
Bữa sáng là bữa ăn rất quan trọng nhưng nhiều người không có thời gian để chuẩn bị chu đáo. Cùng tham khảo thực đơn cực hấp dẫn dưới đây của chị Diễm Hiền (TP.Hồ Chí Minh) để có thêm gợi ý cho mình khi vào bếp.
Chị Diễm Hiền chia sẻ, vì 2 con đều đi học xa nhà nên chỉ có dịp nghỉ hè hoặc cuối tuần chị mới tự tay nấu bữa sáng cho các con. Những bữa sáng chị nấu rất đa dạng và hấp dẫn, từ bún, phở đến cháo, xôi, cơm tấm,... Món ăn nào chị cũng dành rất nhiều tâm huyết và yêu thương khi nấu, không chỉ ngon miệng mà còn được trang trí rất bắt mắt.
Sau khi chia sẻ bộ ảnh những bữa ăn sáng tại nhà, chị Hiền đã nhận rất nhiều lời khen của hội chị em yêu bếp.
Cơm sườn nướng, lạp xưởng, trứng chiên và canh bí đao
Xôi mặn gồm chả lụa, lạp xưởng, trứng cút, chà bông gà
Mì gà ác tiềm thuốc bắc
Cà ri vịt ăn với bánh mì
Hủ tiếu khô ăn cùng nước súp bò viên, xương hầm
Hủ tiếu chay, nước hầm củ quả
Hủ tiếu bò viên
Mì hoành thánh
Mì trộn với trứng ốp la, xúc xích cá viên chiên
Mì tôm
Phở bò
Phở gà
Bánh ướt
Bánh canh bột xắt thịt vịt
Bánh canh tôm thịt
Bánh canh hẹ
Cơm chiên thập cẩm
Nui tôm thịt
Nui xào bò
Cháo cá lóc rau đắng
Cháo hột vịt lộn, sò lông
Bún nước tương
Bún măng vịt
Bún mắm
Bún chả giò
Bún riêu cua
Bánh mì chảo có cá mồi, xúc xích, trứng ốp la và lạp xưởng
Bánh mì ăn với lòng khìa nước dừa và salad
Chị Trần Thị Vinh (Hà Nội) chia sẻ những mâm cơm hằng ngày dành cho 2 người nhận rất nhiều chia sẻ và khen ngợi của hội chị em yêu bếp.
