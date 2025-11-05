Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Bữa sáng mẹ làm món bánh này cho con ăn siêu ngon, đủ chất

Sự kiện: Món ngon từ gà Món ngon cho bữa sáng
Thay vì mua ngoài hàng, mẹ đảm học ngay công thức làm bánh gà dưới đây vừa ngon lại đảm bảo. Chắc chắn bạn nhỏ nào cũng mê tít

Bữa sáng mẹ làm món bánh này cho con ăn siêu ngon, đủ chất - 1

Nguyên liệu:

- Thịt ức gà: 300g

- Thịt má đùi gà: 300g

- Thịt nạc heo: 100g

- Mỡ lợn: 30g

- Cà rốt: 100g

- Bột chiên giòn: 100gr

- Bột chiên xù

- Phomai kéo sợi

Gia vị ướp:

- Dầu hào: 12g

- Bột tỏi: 2g

- Khoai tây: 50g

- Hạt nêm: 4g

- Bột năng: 25g

- Ngũ vị hương: 1g

- Hạt tiêu xay: 1g

- Đường: 7g

- Nước mắm: 5ml

Cách làm:

- Thịt gà và thịt heo rửa sạch, để ráo.

- Phần thịt ức gà và thịt heo đem xay nhuyễn.

- Phần thị má đùi gà thái nhỏ và băm rối.

- Khoai tây luộc hoặc hấp, nghiền mịn.

- Cà rốt xắt hạt lựu nhỏ.

- Mỡ lợn thái hạt lựu

Bữa sáng mẹ làm món bánh này cho con ăn siêu ngon, đủ chất - 2

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu cùng gia vị rồi ướp 30 phút.

- Nặn thành các viên đều nhau hoặc ấn dẹt. Thêm nhân phomai bên trong.

- Pha bột chiên giòn với nước. Nhúng viên thịt qua bột chiên giòn đã pha nước, rồi áo bằng một lớp bột chiên xù.

Bữa sáng mẹ làm món bánh này cho con ăn siêu ngon, đủ chất - 3

Có thể bảo quản đông ở bước này, mỗi lần ăn thì bỏ ra chiên.

- Chiên ngập dầu trong lửa vừa.

Bánh có lớp vỏ giòn rụm, nhân thịt gà mềm ngọt, không bị khô. Chấm cùng tương ớt siêu ngon.

Theo Châm Đỗ

Nguồn: [Link nguồn]

04/11/2025 23:50 PM (GMT+7)
