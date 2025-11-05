Bữa sáng mẹ làm món bánh này cho con ăn siêu ngon, đủ chất

Nguyên liệu:

- Thịt ức gà: 300g

- Thịt má đùi gà: 300g

- Thịt nạc heo: 100g

- Mỡ lợn: 30g

- Cà rốt: 100g

- Bột chiên giòn: 100gr

- Bột chiên xù

- Phomai kéo sợi

Gia vị ướp:

- Dầu hào: 12g

- Bột tỏi: 2g

- Khoai tây: 50g

- Hạt nêm: 4g

- Bột năng: 25g

- Ngũ vị hương: 1g

- Hạt tiêu xay: 1g

- Đường: 7g

- Nước mắm: 5ml

Cách làm:

- Thịt gà và thịt heo rửa sạch, để ráo.

- Phần thịt ức gà và thịt heo đem xay nhuyễn.

- Phần thị má đùi gà thái nhỏ và băm rối.

- Khoai tây luộc hoặc hấp, nghiền mịn.

- Cà rốt xắt hạt lựu nhỏ.

- Mỡ lợn thái hạt lựu

- Trộn đều tất cả các nguyên liệu cùng gia vị rồi ướp 30 phút.

- Nặn thành các viên đều nhau hoặc ấn dẹt. Thêm nhân phomai bên trong.

- Pha bột chiên giòn với nước. Nhúng viên thịt qua bột chiên giòn đã pha nước, rồi áo bằng một lớp bột chiên xù.

Có thể bảo quản đông ở bước này, mỗi lần ăn thì bỏ ra chiên.

- Chiên ngập dầu trong lửa vừa.

Bánh có lớp vỏ giòn rụm, nhân thịt gà mềm ngọt, không bị khô. Chấm cùng tương ớt siêu ngon.