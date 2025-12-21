Nhà Trắng trang hoàng chủ đề Giáng sinh đón khách tham quan

Từ năm 1961, Nhà Trắng được trang hoàng theo chủ đề riêng mỗi dịp Giáng sinh. Mùa Giáng sinh 2025, Tổng thống Donald Trump và phu nhân Melania Trump chọn chủ đề "Home is Where the Heart Is" (Nhà là nơi trái tim thuộc về). Không gian trang trí nhấn mạnh sự tử tế, tinh thần sẻ chia và lòng tốt.

Bà Melania Trump tiếp nhận cây thông Giáng sinh chính thức của Nhà Trắng (ảnh) ngày 1/12, mở đầu chuỗi hoạt động trang trí và giới thiệu không gian lễ hội.

Bức ảnh chụp Phòng Đông (East Room) do nhiếp ảnh gia Matthew D'Agostino chụp ngày 1/12, trong buổi tham quan riêng tư, trước khi Nhà Trắng mở cửa đón khách mùa lễ hội từ 2/12.

Tour tham quan Nhà Trắng mở miễn phí, du khách phải đăng ký trước do yêu cầu an ninh. Công dân Mỹ đăng ký tham quan thông qua văn phòng thượng nghị sĩ hoặc hạ nghị sĩ đại diện nơi cư trú.

Hồ sơ của khách quốc tế thường được gửi đến đại sứ quán, các đơn vị lữ hành hoặc tổ chức trung gian có kinh nghiệm. Thời gian tham quan mỗi tour khoảng 45-60 phút theo lộ trình cố định, không tự do di chuyển.

Không gian Phòng Xanh (Blue Room), trưng bày cây thông do bà Melania Trump tiếp nhận đầu tháng 12.

Cây thuộc giống thông trắng (thông linh sam Colorado) được vận chuyển từ trang trại Korson's Tree Farms, bang Michigan. Cây có ý nghĩa tưởng nhớ các gia đình Gold Star có người thân hy sinh khi phục vụ trong quân đội, kết hợp đồ trang trí hình chim và hoa biểu trưng các bang, vùng lãnh thổ Mỹ.

Truyền thống này do bà Michelle Obama khởi xướng từ năm 2011.

Không khí Giáng sinh trong Phòng Đỏ được thiết kế hướng đến thế hệ trẻ Mỹ, hình ảnh con bướm tượng trưng cho sự chuyển mình và tương lai nhiều hy vọng.

Phòng thường được sử dụng cho buổi gặp gỡ thân mật, tiếp khách quy mô nhỏ và trưng bày các tác phẩm nghệ thuật, đồ nội thất mang tính lịch sử.

Phòng Xanh Lá (Green Room) được trang trí dành cho các hoạt động thủ công và sinh hoạt mùa lễ, nhấn mạnh cảm giác ấm cúng, gần gũi của Nhà Trắng dịp cuối năm.

Đồ trang trí hình xe SUV được treo trên cây thông tại Phòng Xanh Lá. 150 tình nguyện viên đã trang hoàng khoảng một tuần trước dịp lễ.

Phòng Quốc yến (State Dining Room) được bài trí nhằm làm nổi bật vai trò ngoại giao của căn phòng cùng lòng hiếu khách của Nhà Trắng.

Mô hình bánh gừng Nhà Trắng được trưng bày tại đây tái hiện một góc nhỏ của Phòng Bầu dục vàng (Yellow Oval Room) - nằm ở tầng hai Nhà Trắng, hiếm khi mở cửa cho công chúng tham quan.

Đồ trang trí trên cây thông được thiết kế riêng để kỷ niệm 150 năm truyền thống tổ chức quốc yến tại Nhà Trắng.

Các cây thông tại hành lang Cross Hall được trang trí hoa theo mùa với tông đỏ và vàng.

Nhà Trắng năm nay được trang hoàng hơn 50 cây thông, 7.600 m ruy băng và 10.000 cánh bướm. Hệ thống đèn, vòng hoa cùng nhiều vật dụng trang trí khác cũng được bố trí khắp các không gian.