Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa: Đến để nhớ, để thương

Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa tọa lạc xã Nhị Long (Vĩnh Long), hình thành trong bối cảnh tỉnh Vĩnh Long mới sau khi sáp nhập với các tỉnh Bến Tre và Trà Vinh.

Làng mang mục tiêu đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ du lịch trong bối cảnh mới, thay vì tạo ra những không gian du lịch tân kỳ và kỷ lục, Nhị Hòa lại chọn một con đường khác, làm du lịch từ chính nếp sinh hoạt, ký ức và mối quan hệ cộng đồng còn nguyên vẹn của làng quê.

Du khách check-in bên cổng chào Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa.

Không gian xanh mát bao phủ con đường dẫn vào làng.

Ấn tượng đầu tiên của du khách khi đến Nhị Hòa là cổng chào du lịch cộng đồng, được dựng nên từ những thân cây dừa đã 20-30 năm tuổi. Không phô trương, không cầu kỳ, cổng chào ấy trở thành một dấu mốc nhẹ nhàng nhưng đủ tạo ấn tượng cho du khách, như một lời chào chân tình của cả ngôi làng.

Bước qua cổng làng, du khách không đi vào một khu du lịch, mà đi vào một ngôi làng đang sống đúng với nhịp của mình. Ở đó, cụ ông ngoài 80 tuổi ra đón khách với sự thân tình như người nhà trở về; cách đó không xa, cụ ông gần 90 tuổi chậm rãi kể lại lịch sử hình thành của làng. Những câu chuyện không được ghi chép, nhưng được gìn giữ bằng trí nhớ, bằng trải nghiệm và bằng tình yêu với mảnh đất đã gắn bó cả đời người.

Những câu chuyện ấy vang lên giữa những nếp nhà truyền thống Tây Nam Bộ, nơi tứ đại đồng đường cùng chung sống. Ở Nhị Hòa, các cụ không chỉ là người kể chuyện, mà chính là vốn văn hóa sống của làng, thứ tạo nên chiều sâu cho trải nghiệm và làm nên sự khác biệt của mô hình du lịch cộng đồng nơi đây.

Nếp nhà truyền thống kiểu Tây Nam Bộ, nơi dung dưỡng cho một gia đình tứ đại đồng đường.

Chủ nhà mời trà tiếp các vị khách đến thăm.

Sự chân tình, giản dị là dấu ấn riêng có trong nếp sống của người dân Tây Nam Bộ.

Các vị khách được mời thưởng thức đặc sản nhà làm.

Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa được tổ chức theo mô hình chuỗi cung ứng dịch vụ du lịch khép kín gắn với từng hộ gia đình. Mỗi hộ là một sản phẩm trải nghiệm riêng, không trùng lắp; các hoạt động ấy liên kết với nhau thành một hành trình liền mạch, phản ánh đúng sinh kế và đời sống thường nhật của người dân địa phương.

Du khách không "xem" các hoạt động này, mà trực tiếp tham gia, để rồi những điều rất giản dị trở thành những "trạm ký ức" khó quên: là lúc thắt lá tạo hình, học lại những kỹ năng tưởng đã quên; là bịt mắt bắt vịt, tiếng cười vang trên sân đất; là ra ổ nhặt trứng, chạm vào nhịp sống nhà nông; là khoảnh khắc tàu thả trôi trên dòng sông yên bình, nước lặng, cảnh vật hiền hòa, thời gian như chậm lại.

Ở Nhị Hòa, người dân không "diễn" cho du khách xem. Họ sống đúng với những gì họ vẫn sống mỗi ngày và du lịch chỉ là chiếc cầu nối để sẻ chia điều đó một cách tự nhiên.

TS Tạ Duy Linh - Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch trải nghiệm nếp sống chân phương của người Tây Nam Bộ tại làng Nhị Hòa.

Một chút dễ thương tại Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa.

Thưởng thức mâm cơm quê với các món ngon miền sông nước.

Trong giai đoạn đầu triển khai, Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa đã đón đoàn khảo sát với hơn 50 thành viên, gồm doanh nghiệp khai thác sản phẩm du lịch, chuyên gia và đại diện các chương trình phát triển, nhằm chuẩn bị điều kiện tiếp cận thị trường khách Mỹ và châu Âu, những thị trường có yêu cầu cao về trải nghiệm bản địa và phát triển bền vững.

Song song đó, làng Nhị Hòa cũng chào đón đoàn khảo sát xây dựng chương trình du lịch giáo dục và bảo vệ môi trường, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch và lan tỏa giá trị học tập từ mô hình du lịch cộng đồng.

Đoàn khảo sát đến thăm Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa.

Sự hình thành và vận hành của Làng du lịch cộng đồng Nhị Hòa là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long, chính quyền xã Nhị Long, Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế và du lịch (đơn vị tư vấn) và đặc biệt là sự tham gia của cộng đồng địa phương – những người vừa là chủ thể văn hóa, vừa là trung tâm của mọi hoạt động du lịch.

Với thông điệp "Tình đất, tình người – để nhớ, để thương", Nhị Hòa không tìm cách gây ấn tượng bằng sự khác lạ, mà bằng sự chân thật và tinh thần cùng làm, cùng giữ của cả cộng đồng. Để khi rời đi, thứ còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là một chuyến tham quan, mà là cảm giác đã từng được chào đón bởi cả một ngôi làng.